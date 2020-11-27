28 листопада о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як проходять зйомки 3-го сезону костюмованої драми «Кріпосна», а також які подробиці про особисте життя розповість відомий ведучий Володимир Остапчук. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 листопада 2020 року ви дізнаєтеся:

Як проходять зйомки 3-го сезону костюмованої драми «Кріпосна»?

Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?

Як повернути пристрасть у стосунки — поради зірок.

Якими таємницями про сімейне життя поділиться відомий ведучий Володимир Остапчук?

Кому із зірок вдалося зберегти дружні стосунки з колишніми після розлучення?

Хто з селебріті зазнавав цькувань?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.11.2020 Неймовірна правда про зірок випуск від 28.11.2020: як проходять зйомки 3-го сезону костюмованої драми Кріпосна, а також подробиці про особисте життя повідає відомий ведучий Володимир Остапчук

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