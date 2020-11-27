«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.11.2020
27.11.2020
28 листопада о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як проходять зйомки 3-го сезону костюмованої драми «Кріпосна», а також які подробиці про особисте життя розповість відомий ведучий Володимир Остапчук. Детальніше читайте в матеріалі.
Більше ан тему: Michelle Andrade виконає гімн на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 28 листопада 2020 року ви дізнаєтеся:
- Як проходять зйомки 3-го сезону костюмованої драми «Кріпосна»?
- Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?
- Як повернути пристрасть у стосунки — поради зірок.
- Якими таємницями про сімейне життя поділиться відомий ведучий Володимир Остапчук?
- Кому із зірок вдалося зберегти дружні стосунки з колишніми після розлучення?
- Хто з селебріті зазнавав цькувань?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 28.11.2020
Читайте нас також у Viber і Telegram.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=