Надія Матвєєва відверто розповіла про своє життя

Ведуча проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва дала відверте інтерв’ю Маші Єфросиніної. Телеведуча розповіла про сімейну драму, стосунки з іноземцем і секрети стрункості. Всі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Зірки телеканалу СТБ об’єдналися в підтримці акції проти домашнього насильства

Українська телеведуча Маша Єфросиніна запросила Надію Матвєєву на інтерв’ю для свого YouTube-каналу. Ведуча проєкту «Неймовірна правда про зірок» здавала іспит на відвертість. Вона розповіла всю правду про особисте сімейній драмі, про те, як побудувала кар’єру і чим довелося пожертвувати, про особисті секрети стрункості і вихованні сина.

Своїми враження про інтерв’ю Надія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

«Далеко не вся моя особиста історія весела та красива. Я відверто розповіла про складні для мене часи, тому що розумію, що не одна така! Читаю коментарі під відео, дякую вам за підтримку. Нехай моя сила і віра в можливості кожної людини передається вам», — написала Надія.

Більш детально дивіться у відео!

Читайте нас також у Viber і Telegram.