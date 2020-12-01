Зірки телеканалу СТБ об’єдналися в підтримці акції проти домашнього насильства

Щорічно з 25 листопада по 10 грудня в усьому світі проводять кампанію «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». StarLightMedia не може залишитися осторонь і в ці дні також підсилює свій голос у питаннях захисту жертв і протидії домашньому насильству. Зірки телеканалу СТБ — Надія Матвєєва, Ксенія Мішина, Тетяна Висоцька, Яна Брензей і Марина Боржемська — розповіли свої історії і виступили на підтримку жінок, які страждають від аб’юзу.

Ксенія Мішина закликала жінок іти з нездорових стосунків

У рамках 16-денної боротьби з домашнім насильством головна холостячка країни Ксенія Мішина на своїй сторінці в Instagram опублікувала пост, у якому мотивувала всіх жінок не миритися з насильством. Вона впевнена: не можна залишатися в нездорових стосунках, треба знайти в собі сили піти.

«Знайдіть душевні сили підтримати себе. У вас є тільки одна людина, яка справді може допомогти. Ця людина — ви! Своєю вірою в себе, внутрішньою мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним у нас від народження, обійміть себе самі та йдіть. Не треба мірятися силою. З таких стосунків треба тікати. Повірте, за межами цього мороку є світло. Це світло — це ви! Ваша любов до себе, ваша сила волі на шляху до самореалізації, ваша віра і любов до інших жінок, а отже, і до себе. Дерзайте, нічого не бійтеся. Підтримуйте одна одну, дружіть, обсипайте компліментами і словами прийняття та підтримки. Ми можемо, я вірю!», — написала Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що Ксенія раніше була жертвою домашнього насильства. Про це актриса неодноразово розповідала у своїх інтерв’ю. Однак вона знайшла в собі сили піти від аб’юзера.

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Надія Матвєєва — про домашнє насильство з боку батька

Ведуча проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва також розповіла про домашнє насильство, яке бачила в дитинстві.

«14 років домашнього насильства. Це моє дитинство. Тато, звичайно, любив мене, але алкоголізм поступово вбиває і почуття, і особистість. На цьому дитячому фото я схожа на нього і щиро сподіваюся, що ось-ось тато перестане повертатися додому п’яним і не буде криків, скандалів і моторошного страху, що він ударить маму», — поділилася Надія в Instagram.

Тетяна Висоцька — про причини домашнього насильства

Ведуча аналітичної програми «Вікна-Новини» та соціального ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька також не залишилася осторонь від важливої ​​проблеми домашнього насильства. У своєму пості в Instagram вона написала про найпоширеніші причини його виникнення.

«Найголовніші наші біди — зубожіння і неповага. Бідність — бо побитій жінці з дітьми елементарно немає, куди і за що тікати від лихого чоловіка. Неповага — бо наше суспільство не навчене не лише до відповідальності. А й до найпростішоі взаємоповаги — до думки, вибору і дій інших», — написала Тетяна.

Яна Брензей закликала карати тих, хто чинить домашнє насильство

Ведуча аналітичної програми «Вікна-Новини» у своєму пості в Instagram поділилася історією про домашнє насильство, яке пережила одна з її знайомих. Яна впевнена: немає виправдання тим, хто сміє піднімати руку на жінку!

«Домашнє насилля — це злочин. Той, хто його вчинив, має бути покараний. Виправдання немає. Жінка, над якою познущалися, жертва. І байдуже, що призвело до конфлікту. Бити жінок не можна. Принижувати жінок не можна. Ніколи. Ні за яких обставин».

Марина Боржемська закликала всіх жінок не боятися змінювати своє життя

Не могла залишитися осторонь і тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська. У своєму пості в Instagram жінка розповіла про те, що за жодних обставин не можна терпіти насильство. Як фізичне, так і психологічне.

«Благаю вас, любі жінки, не опускайте руки. Не варто дарувати своє світло тому, хто його топче в багнюці ненависті та злості. Бережіть себе і дійте! Тікайте, кидайте, змінюйте кардинально своє життя. І будьте щасливі», — написала Марина.

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