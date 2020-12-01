Звезды телеканала СТБ объединились в поддержке акции против домашнего насилия

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря во всем мире проводят кампанию «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия». StarLightMedia не может остаться в стороне и в эти дни также усиливает свой голос в вопросах защиты жертв и противодействия домашнему насилию. Звезды телеканала СТБ — Надежда Матвеева, Ксения Мишина, Татьяна Высоцкая, Яна Брензей и Марина Боржемская — рассказали свои истории и выступили в поддержку женщин, которые страдают от абьюза.

Ксения Мишина призвала женщин уходить из нездоровых отношений

В рамках 16-дневной борьбы с домашним насилием главная холостячка страны Ксения Мишина на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором мотивировала всех женщин не мириться с насилием. Она уверена: нельзя оставаться в нездоровых отношениях, нужно найти в себе силы и уйти.

«Найдите душевные силы поддержать себя. У вас есть только один человек, который действительно может помочь. Этот человек — вы! Своей верой в себя, внутренней мудростью, своим материнским инстинктом, заложенным в нас с рождения, обнимите себя сами и уходите. Не нужно меряться силой. Из таких отношений надо бежать. Поверьте, за пределами этого мрака есть свет. Этот свет — это вы! Ваша любовь к себе, ваша сила воли на пути к самореализации, ваша вера и любовь к другим женщинам, а значит, и к себе. Дерзайте, ничего не бойтесь. Поддерживайте друг друга, дружите, осыпайте комплиментами и словами принятия и поддержки. Мы можем, я верю!», — написала Ксения Мишина.

Напомним, что Ксения ранее была жертвой домашнего насилия. Об этом актриса неоднократно рассказывала в своих интервью. Однако она нашла в себе силы уйти от абьюзера.

Надежда Матвеева — о домашнем насилии со стороны отца

Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева также рассказала о домашнем насилии, которое видела в детстве.

«14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность. На этом детском фото я похожа на него и искренне надеюсь, что вот-вот папа перестанет возвращаться домой пьяным и не будет криков, скандалов и жуткого страха, что он ударит маму», — поделилась Надежда в Instagram.

Татьяна Высоцкая — о причинах домашнего насилия

Ведущая аналитической программы «Вікна-Новини» і социального ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая также не осталась в стороне от важной проблемы домашнего насилия. В своем посте в Instagram она написала о самых распространенных причинах его возникновения.

«Главные наши беды — обнищание и неуважение. Бедность — потому что избитой женщине с детьми элементарно некуда и не за что бежать от плохого мужа. Неуважение — потому что наше общество не обучено не только ответственности, но и простому взаимоуважению — к мнению, выбору и действиям других», — написала Татьяна.

Яна Брензей призвала наказывать тех, кто совершает домашнее насилие

Ведущая аналитической программы «Вікна-Новини» в своем посте в Instagram поделилась историй о домашнем насилии, которое пережила одна из ее знакомых. Яна уверена: нет оправдания тем, кто смеет поднимать руку на женщину!

«Домашнее насилие — это преступление. Тот, кто его совершил, должен быть наказан. Оправдания нет. Женщина, над которой поиздевались, жертва. И неважно, что привело к конфликту. Бить женщин нельзя. Унижать женщин — нельзя. Никогда. Ни при каких обстоятельствах».

Марина Боржемская призвала всех женщин не бояться менять свою жизнь

Не могла остаться в стороне и тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская. В своем посте в Instagram женщина рассказала о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя терпеть насилие. Как физическое, так и психологическое.

«Умоляю вас, милые женщины, не опускайте руки. Не стоит дарить свой свет тому, кто его топчет в грязи ненависти и злости. Берегите себя и действуйте! Бегите, бросайте, меняйте кардинально свою жизнь. И будьте счастливы», — написала Марина.

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