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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.12.2020

04.12.2020

5 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув черговий тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також що ховає у своїй автівці Ігор Кондратюк. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?
  • Що ховає у своєму авто Ігор Кондратюк?
  • Яким насправді був відомий футболіст Дієго Марадона, і як «рука Бога» змінила його життя?
  • У якому будинку живе Тетяна Литвинова?
  • Хто з зірок пішов із життя молодим?
  • Хто з селебріті зазнавав цькувань?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.12.2020

Неймовірна правда про зірок випуск від 05.12.2020: як пройшла черговий тиждень романтичного шоу країни Холостячка, а також що ховає в своїй машині Ігор Кондратюк

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