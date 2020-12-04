«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.12.2020
04.12.2020
5 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув черговий тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також що ховає у своїй автівці Ігор Кондратюк. Детальніше читайте в матеріалі.
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?
- Що ховає у своєму авто Ігор Кондратюк?
- Яким насправді був відомий футболіст Дієго Марадона, і як «рука Бога» змінила його життя?
- У якому будинку живе Тетяна Литвинова?
- Хто з зірок пішов із життя молодим?
- Хто з селебріті зазнавав цькувань?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.12.2020
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