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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.12.2020

11.12.2020

12 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув черговий тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також що ховає у своїй машині Дмитро Ступка. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?
  • Які важливі події відбулися у світі шоу-бізнесу останнім часом?
  • Які секрети розкриють Тамерлан та Альона Омаргалієва у відвертому інтерв’ю?
  • Хто і чому став кумиром для нинішньої молоді?
  • Що ховає у своєму авто Дмитро Ступка?
  • Зіркові скандали: хто з селебріті був змушений публічно просити вибачення?
  • Хто із зірок не впевнений у собі і на які комплекси страждає?

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