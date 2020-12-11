12 грудня о 9:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть, як минув черговий тиждень найромантичнішого шоу країни «Холостячка», а також що ховає у своїй машині Дмитро Ступка. Детальніше читайте в матеріалі.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 грудня 2020 року ви дізнаєтеся:

Як минув черговий тиждень на найромантичнішому проєкті країни «Холостячка»?

Які важливі події відбулися у світі шоу-бізнесу останнім часом?

Які секрети розкриють Тамерлан та Альона Омаргалієва у відвертому інтерв’ю?

Хто і чому став кумиром для нинішньої молоді?

Що ховає у своєму авто Дмитро Ступка?

Зіркові скандали: хто з селебріті був змушений публічно просити вибачення?

Хто із зірок не впевнений у собі і на які комплекси страждає?

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