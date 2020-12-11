«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.12.2020
11.12.2020
12 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла очередная неделя на реалити «Холостячка», а также что прячет в своей машине Дмитрий Ступка. Подробнее читайте в материале.
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 12 декабря 2020 года вы узнаете:
- Как прошла очередная неделя на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?
- Какие важные события произошли в мире шоу-бизнеса в последнее время?
- Какие секреты раскроют Тамерлан и Алена Омаргалиева в откровенном интервью?
- Кто и почему стал кумиром для нынешней молодежи?
- Что прячет в своем авто Дмитрий Ступка?
- Звездные скандалы: кто из селебрити был вынужден приносить публичные извинения?
- Кто из звезд не уверен в себе и от каких комплексов страдает?
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