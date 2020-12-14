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Надежда Матвеева откровенно рассказала о своей жизни

14.12.2020

Ведущая проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева дала откровенное интервью Маше Ефросининой. Телеведущая рассказала о семейной драме, отношениях с иностранцем и секретах стройности. Все детали читайте в материале. 

нппз

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина пригласила Надежду Матвееву на интервью для своего YouTube-канала. Ведущая проекта «Неймовірна правда про зірок» сдавала экзамен на откровенность. Она рассказала всю правду о личной семейной драме, о том, как построила карьеру и чем пришлось пожертвовать, о личных секретах стройности и воспитании сына.

Своими впечатления об интервью Надежда поделилась на своей странице в Instagram. 

«Далеко не вся моя личная история веселая и красивая. Я откровенно рассказала о сложных для меня временах, потому что понимаю, что не одна такая! Читаю комментарии под видео, благодарю вас за поддержку. Пусть моя сила и вера в возможности каждого человека передается вам», — написала Надежда. 

Более детально смотрите в видео!

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