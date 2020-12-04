«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.12.2020
04.12.2020
5 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла очередная неделя самого романтического шоу страны «Холостячка», а также что прячет в своей машине Игорь Кондратюк. Подробнее читайте в материале.
Больше по теме: Звезды телеканала СТБ объединились в поддержке акции против домашнего насилия
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 декабря 2020 года вы узнаете:
- Как прошла очередная неделя на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?
- Что прячет в своем авто Игорь Кондратюк?
- Каким на самом деле был известный футболист Диего Марадона, и как «рука Бога» изменила его жизнь?
- В каком доме живет Татьяна Литвинова?
- Кто из звезд ушел из жизни, будучи молодым?
- Кто из селебрити подвергался травле?
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.12.2020
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=