5 декабря в 9:30 в эфире телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла очередная неделя самого романтического шоу страны «Холостячка», а также что прячет в своей машине Игорь Кондратюк. Подробнее читайте в материале.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 декабря 2020 года вы узнаете:

Как прошла очередная неделя на самом романтическом проекте страны «Холостячка»?

Что прячет в своем авто Игорь Кондратюк?

Каким на самом деле был известный футболист Диего Марадона, и как «рука Бога» изменила его жизнь?

В каком доме живет Татьяна Литвинова?

Кто из звезд ушел из жизни, будучи молодым?

Кто из селебрити подвергался травле?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.12.2020 Неймовірна правда про зірок выпуск от 05.12.2020: как прошла очередная неделя самого романтического шоу страны Холостячка, а также что прячет в своей машине Игорь Кондратюк

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