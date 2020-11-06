«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 07.11.2020
06.11.2020
7 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про проєкт «Холостячка», а також наскільки добре фронтмени гурту ТНМК вивчили один одного за понад 20 років спільної творчості. Детальніше читайте в матеріалі.
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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 7 листопада 2020 року ви дізнаєтеся:
- Найсвіжіші новини про проєкт «Холостячка» — дайджест.
- Як зірки відсвяткували Хелловін?
- Наскільки добре фронтмени гурту ТНМК знають один одного?
- Хто із зірок зазнав травм на концертах і зйомках?
- Хто з селебріті все ще не знайшов свою другу половинку?
- Зірки-перфекціоністи: хто зі знаменитостей постійно шукає в собі вади?
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