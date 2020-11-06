7 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть усе, що потрібно знати про проєкт «Холостячка», а також наскільки добре фронтмени гурту ТНМК вивчили один одного за понад 20 років спільної творчості. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 7 листопада 2020 року ви дізнаєтеся:

Найсвіжіші новини про проєкт «Холостячка» — дайджест.

Як зірки відсвяткували Хелловін?

Наскільки добре фронтмени гурту ТНМК знають один одного?

Хто із зірок зазнав травм на концертах і зйомках?

Хто з селебріті все ще не знайшов свою другу половинку?

Зірки-перфекціоністи: хто зі знаменитостей постійно шукає в собі вади?

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