Вони отримують нагороди, влаштовують концерти і відвідують світські заходи. Зірки українського шоу-бізнесу не сидять вдома. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник розповіли, хто з селебріті отримав свою зірку на Алеї слави в Києві. Усі деталі читайте в матеріалі.

Нещодавно Алея зірок у Києві поповнилася новими іменами. Так свою зірку отримала спортсменка Анна Різатдінова. Вона зізнається, що пишається цим і незабаром планує підкорити нові вершини.

«Я завжди намагаюся бути кращою версією себе. Я розумію, що вже виросла, тому для мене важливо не стояти на місці», — каже Анна.

Не приховує радості і Настя Каменських, ім’я якої тепер також можна побачити на Алеї слави.

«Я шалено щаслива. Я вірю в те, що немає нічого неможливого», — ділиться Настя.

Похвалитися іменною зіркою тепер може і співачка Ірина Білик. Більше того, це була 50-а зірка, яку приурочили до 50-річчя артистки, але через карантин її відкриття відбулося з невеликою затримкою.

«Нарешті я змогла подивитися на свою зірку. Мені дуже приємно, що вона розташована по сусідству з Кузьмою, з Дімою Монатіком. Я рада, що моє ім’я тепер закарбоване на віки на цій алеї. Це дуже приємно», — зізналася Ірина.

Хочете дізнатися, як пройшов концерт українського гурту «Друга ріка»? А також які світські заходи відбулися в нашій країні останнім часом? Дивіться відео. Усі відповіді знайдете саме там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Хто з селебріті отримав зірку на Алеї слави Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розповісти, хто з селебріті отримав зірку на Алеї слави

Читайте нас також у Viber і Telegram.