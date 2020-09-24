«Неймовірна правда про зірок»: Правда ли, что Дмитрий Коляденко — гей

Дмитрий Коляденко — известный шоумен, вокруг которого постоянно роятся различные слухи… Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили узнать, как прокомментирует Дмитрий самые популярные запросы о себе в Google. Все детали читайте в материале.

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Надежда Матвеева и Григорий Решетник выбрали самые частые запросы, которые касаются Дмитрия Коляденко, и попросили эпатажного шоумена прокомментировать каждый из них.

Правда ли, что Дмитрий Коляденко ― извращенец? На этот вопрос шоумен ответил твердое «Нет!». Однако после добавил, что несколько лет назад посещал нудистский комплекс в Германии.

«Я пришел в тот комплекс и сидел у камина абсолютно голый примерно час. Не мог встать, потому что сильно возбудился. И только после того, как вылил на себя ведро холодной воды, меня попустило. После мне казалось, что у меня за спиной выросли крылья», — признался Дмитрий.

А как шоумен прокомментирует слухи о том, что он — гей?

«Честно, я хотел стать геем. Но любовь к женщинам победила!», — говорит Дмитрий Коляденко.

Как утверждает шоумен, он любит секс. Дмитрий считает, чтобы быть в прекрасной физической форме, нужно часто заниматься сексом. А еще лучше — ежедневно! К тому же, по его словам, секс — панацея от всего!

Но как тогда Дмитрий прокомментирует слухи о том, что у него был период, когда на протяжении 4 лет он не занимался сексом?

«Это правда. Я любил, да и, наверное, всегда буду любить…», — признается Дмитрий.

Речь идет о той, кто навсегда похитила его сердце, — Ирине Билык, отношения с которой закончились в далеком 2005 году.

«Да, а что делать. Ну, не было у меня никого долгое время. А как? Тот, кто мне нравится, занят, а те, кому нравлюсь я, мне не интересны. Ну, я не могу без любви. Мне нужно 2 месяца ухаживаний, а потом уже — секс. Мы с Ириной Билык два месяца ходили по ресторанам, я дарил ей подарки. Потом я сдал анализы, а после — Ирина… Мы еще две недели ждали результатов… И только потом уже что-то было», — говорит Дмитрий.

Ну, а что скажет шоумен на запрос о том, что Ирина Билык сделала ему дорогой подарок?

«Не было никакого подарка. Она говорила, что подарила мне машину. Но на самом деле Ира дала только деньги на первый взнос. И я еще 6 лет ходил в банк и выплачивал авто. Я после этого месяц с ней не разговаривал», — резюмировал Дмитрий.

А правда ли, что Дмитрий делал предложение Ирине Билык 6 раз?

«Да! Я каждый год дарю Ирине кольца. У меня такое хобби! Пусть она будет счастлива! Не со мной»,— признается Дмитрий.

Хотите узнать, при каких обстоятельствах Дмитрий Коляденко стал мужчиной? И правда ли, что шоумен поднимал руку на Ирину Билык? Тогда смотрите видео. Все ответы найдете именно там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Правда ли, что Дмитрий Коляденко — гей Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник выбрали самые частые запросы, которые касаются Дмитрия Коляденко, и попросили эпатажного шоумена прокомментировать каждый из них.

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