«Неймовірна правда про зірок»: Чи правда, що Дмитро Коляденко — гей

Дмитро Коляденко — відомий шоумен, навколо якого постійно рояться різні чутки… Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили дізнатися, як прокоментує Дмитро найпопулярніші запити про себе в Google. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Надія Матвєєва і Григорій Решетник вибрали найчастіші запити, які стосуються Дмитра Коляденка, і попросили шоумена прокоментувати кожен з них.

Чи правда, що Дмитро Коляденко ― збоченець? На це запитання шоумен відповів твердим «Ні!». Однак потім додав, що кілька років тому відвідав нудистський комплекс у Німеччині.

«Я прийшов у той комплекс і сидів біля каміна абсолютно голий приблизно годину. Не міг встати, тому що сильно збудився. І тільки після того, як вилив на себе відро холодної води, мене попустило. Потім мені здавалося, що у мене за спиною виросли крила», — зізнався Дмитро.

А як шоумен прокоментує чутки про те, що він — гей?

«Чесно, я хотів стати геєм. Але любов до жінок перемогла!», — каже Дмитро Коляденко.

Як стверджує шоумен, він любить секс. Дмитро вважає, щоб бути в прекрасній фізичній формі, потрібно часто займатися сексом. А ще краще — щодня! До того ж, за його словами, секс — панацея від усього!

Але як тоді Дмитро прокоментує чутки про те, що в нього був період, коли він протягом 4 років не займався сексом?

«Це правда. Я кохав, та й, напевно, завжди кохатиму… », — зізнається Дмитро.

Йдеться про ту, хто назавжди викрала його серце, — Ірину Білик, стосунки з якою закінчилися в далекому 2005 році.

«Так, а що робити. Ну не було в мене нікого тривалий час. А як? Той, хто мені подобається, зайнятий, а ті, кому подобаюся я, мені не цікаві. Ну я не можу без кохання. Мені потрібно 2 місяці залицянь, а потім уже — секс. Ми з Іриною Білик два місяці ходили по ресторанах, я дарував їй подарунки. Потім я здав аналізи, а після — Ірина… Ми ще два тижні чекали результатів… І тільки потім уже щось було», — каже Дмитро.

А що скаже шоумен на запит про те, що Ірина Білик зробила йому дорогий подарунок?

«Не було ніякого подарунка. Вона казала, що подарувала мені авто. Але насправді Іра дала тільки гроші на перший внесок. І я ще 6 років ходив у банк і виплачував авто. Я після цього місяць із нею не розмовляв», — резюмував Дмитро.

А чи правда, що Дмитро робив пропозицію Ірині Білик 6 разів?

«Так! Я щороку дарую Ірині каблучку. У мене таке хобі! Нехай вона буде щаслива! Не зі мною», — зізнається Дмитро.

Хочете дізнатися, за яких обставин Дмитро Коляденко став чоловіком? І чи правда, що шоумен піднімав руку на Ірину Білик? Тоді дивіться відео. Всі відповіді знайдете саме там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Чи правда, що Дмитро Коляденко — гей Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вибрали найчастіші запити, які стосуються Дмитра Коляденко, і попросили епатажного шоумена прокоментувати кожен з них.

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