«Неймовірна правда про зірок»: Що Павло Розенко змінив би в Олені-Христині Лебідь?

Вона — популярна ведуча та гроза всіх аферистів. Він — політик і ексвіцепрем’єр-міністр України. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати таємниці особистого життя Олени-Христини Лебідь і Павла Розенка. Чи правда, що мисливиця за аферистами насправді нічого не боїться, і куди поділися двері та плафони після бурхливих дискусій пари? Усі деталі читайте в матеріалі.

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На що Христина витрачає найбільше грошей?

Павло: На пальне для машини.

Христина: На машину.

Який об’єм талії у Христини?

Павло: У сантиметрах не знаю, але дуже-дуже тендітна.

Христина: Раніше було 57 см, але зараз, можливо, і 60.

Хто Христина за освітою?

Павло: Кібернетик.

Христина: Кібернетик.

Чого боїться Христина?

Павло: Ох, вона безстрашна.

Христина: Я страшенно боюся комарів.

Яку рису характеру Христини Павло хотів би змінити?

Христина: Я думаю, що ніяку. Правда, я, м’яко кажучи, вибухова, але Павлові подобаються дівчата з вогником, феєрверком або апокаліпсисом.

Павло: Нічого б не змінював. Ця емоційність додає драйву в наші стосунки.

Яка найгірша риса характеру Павла?

Христина: Шкарпетки не розкидає, в носі не ковиряється. Приходжу додому і не можу скандал влаштувати. Просто причепитися ні до чого.

Павло: Може, я залишаю чайну ложку після кави на столі?

Чи є у Павла заначка і на що він може її витратити?

Христина: А ось тут треба задуматися (сміється. — Прим. ред.), але він на щось може збирати…

Павло: Скажімо так, це не заначка.

Як ви познайомилися?

Христина: Він прокоментував мій пост. Та ще й поправив мене. А я здивувалася сильно: чого це на моїй сторінці мене ще й критикують. І я йому як відповіла! У підсумку легкий конфлікт перейшов в особисті повідомлення, де ми як зачепилися…

Павло: Через спілкування на Facebook.

Павло зробив вам пропозицію?

Христина: Не робив, але натякав. Ну, як чоловіки це можуть незграбно робити.

Павло: Ой, на це запитання я відповідати не буду.

Який найдорожчий або найбільш незабутній подарунок ви зробили Христині?

Павло: На це питання я теж відповідати не буду.

Христина: Ой, якось я написала Павлу, що у мене дуже поганий настрій, та й на роботі був повний завал. А коли приїхала додому, то побачила дуже багато кульок і на кожній із них було приклеєно наші фото. Я просто залипла хвилин на 15.

Як ви з’ясовуєте стосунки?

Павло: Це відбувається дуже рідко, але емоційно.

Христина: У моєму будинку немає дверей на кухні, тому що дехто їх вибив. Ще немає плафонів, тому що теж дехто їх вибив (гладить себе по голові. — Прим. ред.). Одним словом, незабутньо. Але без травм.

А які ще секрети розповість закохана пара? Хто готує і прибирає в будинку? Хто перший іде на примирення? І хто головних у стосунках? Про це ви дізнаєтесь, подивившись відео до кінця!

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