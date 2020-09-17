«Неймовірна правда про зірок»: Что Павел Розенко изменил бы в Елене-Кристине Лебедь?

Она — популярная ведущая и гроза всех аферистов. Он — политик и экс-вице-премьер-министр Украины. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить тайны личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко. Правда ли, что охотница за аферистами на самом деле ничего не боится, и куда делись двери и плафоны после бурных дискуссий пары? Все детали читайте в материале.

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На что Кристина тратит больше всего денег?

Павел: На бензин для машины.

Кристина: На машину.

Какой объем талии у Кристины?

Павел: В сантиметрах не знаю, но очень-очень тонкая.

Кристина: Раньше было 57 см, но сейчас, возможно, и 60.

Кто Кристина по образованию?

Павел: Кибернетик.

Кристина: Кибернетик.

Чего боится Кристина?

Павел: Ох, она бесстрашная.

Кристина: Я жутко боюсь комаров.

Какую черту характера Кристины Павел хотел бы изменить?

Кристина: Я думаю, что никакую. Правда, я, мягко говоря, взрывная, но Павлу нравятся девушки с огоньком, фейерверком или апокалипсисом.

Павел: Ничего бы не менял. Эта эмоциональность добавляет драйва в наши отношения.

Какая худшая черта характера Павла?

Кристина: Носки не разбрасывает, в носу не колупается. Прихожу домой и не могу скандал устроить. Просто придраться не к чему.

Павел: Может, я оставляю чайную ложку после кофе на столе?

Есть ли у Павла заначка и на что он может ее потратить?

Кристина: А вот тут надо задуматься (смеется. — Прим. ред), но он на что-то может копить…

Павел: Скажем так, это не заначка.

Как вы познакомились?

Кристина: Он прокомментировал мой пост. Да еще и поправил меня. А я удивилась сильно: чего это на моей странице меня еще и критикуют. И я ему как ответила! В итоге легкий конфликт перешел в личку, где мы ка-а-ак зацепились…

Павел: Через общение на Facebook.

Павел сделал вам предложение?

Кристина: Не делал, но намекал. Ну, как мужчины это могут неуклюже делать.

Павел: Ой, на этот вопрос я отвечать не буду.

Какой самый дорогой или самый запоминающийся подарок вы сделали Кристине?

Павел: На этот вопрос я тоже отвечать не буду.

Кристина: Ой, как-то я написала Павлу, что у меня очень плохое настроение, да и на работе был полный завал. А когда приехала домой, то увидела очень много шариков и на каждом из них было приклеено наши фото. Я просто залипла минут на 15.

Как вы выясняете отношения?

Павел: Это происходит очень редко, но эмоционально.

Кристина: В моем доме нет дверей на кухне, потому что кое-кто их выбил. Еще нет плафонов, потому что тоже кое-кто их выбил (гладит себя по голове. — Прим. ред.). Одним словом, незабываемо. Но без травм.

А какие еще секреты расскажет влюбленная пара? Кто готовит и убирает в доме? Кто первый идет на примирение? И кто главных в отношениях? Об этом вы узнаете, посмотрев видео до конца!

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