«Неймовірна правда про зірок»: Что Павел Розенко изменил бы в Елене-Кристине Лебедь?
Она — популярная ведущая и гроза всех аферистов. Он — политик и экс-вице-премьер-министр Украины. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить тайны личной жизни Елены-Кристины Лебедь и Павла Розенко. Правда ли, что охотница за аферистами на самом деле ничего не боится, и куда делись двери и плафоны после бурных дискуссий пары? Все детали читайте в материале.
Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: Зачем Наталье Холоденко ведро и 4 смартфона?
На что Кристина тратит больше всего денег?
Павел: На бензин для машины.
Кристина: На машину.
Какой объем талии у Кристины?
Павел: В сантиметрах не знаю, но очень-очень тонкая.
Кристина: Раньше было 57 см, но сейчас, возможно, и 60.
Кто Кристина по образованию?
Павел: Кибернетик.
Кристина: Кибернетик.
Чего боится Кристина?
Павел: Ох, она бесстрашная.
Кристина: Я жутко боюсь комаров.
Какую черту характера Кристины Павел хотел бы изменить?
Кристина: Я думаю, что никакую. Правда, я, мягко говоря, взрывная, но Павлу нравятся девушки с огоньком, фейерверком или апокалипсисом.
Павел: Ничего бы не менял. Эта эмоциональность добавляет драйва в наши отношения.
Какая худшая черта характера Павла?
Кристина: Носки не разбрасывает, в носу не колупается. Прихожу домой и не могу скандал устроить. Просто придраться не к чему.
Павел: Может, я оставляю чайную ложку после кофе на столе?
Есть ли у Павла заначка и на что он может ее потратить?
Кристина: А вот тут надо задуматься (смеется. — Прим. ред), но он на что-то может копить…
Павел: Скажем так, это не заначка.
Как вы познакомились?
Кристина: Он прокомментировал мой пост. Да еще и поправил меня. А я удивилась сильно: чего это на моей странице меня еще и критикуют. И я ему как ответила! В итоге легкий конфликт перешел в личку, где мы ка-а-ак зацепились…
Павел: Через общение на Facebook.
Павел сделал вам предложение?
Кристина: Не делал, но намекал. Ну, как мужчины это могут неуклюже делать.
Павел: Ой, на этот вопрос я отвечать не буду.
Какой самый дорогой или самый запоминающийся подарок вы сделали Кристине?
Павел: На этот вопрос я тоже отвечать не буду.
Кристина: Ой, как-то я написала Павлу, что у меня очень плохое настроение, да и на работе был полный завал. А когда приехала домой, то увидела очень много шариков и на каждом из них было приклеено наши фото. Я просто залипла минут на 15.
Как вы выясняете отношения?
Павел: Это происходит очень редко, но эмоционально.
Кристина: В моем доме нет дверей на кухне, потому что кое-кто их выбил. Еще нет плафонов, потому что тоже кое-кто их выбил (гладит себя по голове. — Прим. ред.). Одним словом, незабываемо. Но без травм.
А какие еще секреты расскажет влюбленная пара? Кто готовит и убирает в доме? Кто первый идет на примирение? И кто главных в отношениях? Об этом вы узнаете, посмотрев видео до конца!
Читайте нас также в Viber и Telegram.