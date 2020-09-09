«Неймовірна правда про зірок»: Зачем Наталье Холоденко ведро и 4 смартфона?

Наталья Холоденко — звездный психолог, который разрушает стереотипы. Она похудела на 30 килограммов, развелась в тот же год и успела родить ребенка от нового мужчины. Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили выяснить, какие секреты у женщины. Что прячет в своей сумочке звездный психолог? Все детали читайте в материале.

Как призналась сама Наталья, она — фанат сумок и обуви. Чаще всего брендовые вещи женщина заказывает в Италии, потому что это намного дешевле. Также звездный психолог призналась, что самая дорогая сумка, которая есть в ее арсенале, стоит 5 тысяч евро.

«Это подарок. Сумку подарила мне клиентка», — призналась Наталья.

Кстати, о подарках, Наталья рассказала, что ее нынешний муж на этапе знакомства подарил ей квартиру. Правда, в ней женщина не может жить, ведь она — двухкомнатная.

У звездного психолога всегда можно найти в сумке несколько мобильных телефонов, которые нужны исключительно для работы. А еще — салфетки, резинки для волос, которые почему-то постоянно теряются, кисточка для макияжа, пудра, тушь для ресниц и маска. Ну, просто настоящая женщина!

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А что же можно найти в машине Натальи Холоденко? Женщина ездит на авто, которое купила себе сама за 75 тысяч долларов.

«Когда я купила себе машину, мои родственники сказали, что я сошла с ума, ведь потратила на авто все деньги», — призналась психолог.

В машине мы обнаружили несколько образов, которые Наталья приготовила для съемок. Конечно же, Наталья предпочитает только брендовые вещи — Dolce & Gabbana и Valentino.

А что спрятано в багажнике? Там мы обнаружили… ведро.

«Да, ведро, потому что я иногда по утрам обливаюсь и мне нужно это ведро. А еще — колонка для музыки, чтобы было нескучно делать зарядку», — смеется Наталья.

Также в багажнике обнаружили еще одну сумочку от Dolce & Gabbana, в которой Наталья хранит одежду для тренировок по конному спорту. Как призналась психолог, у нее есть собственный конь.

А какие еще интимные вещи спрятаны в бардачке авто? Об этом вы узнаете, посмотрев видео до конца!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Зачем Наталье Холоденко ведро и 4 смартфона? Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили рассказать, что скрывается в сумочке и авто звездного психолога Натальи Холоденко

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