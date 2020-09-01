«Неймовірна правда про зірок»: Правда ли, что Светлана Вольнова увеличивала точку G?

Она — самая эпатажная светская львица нашей страны. Светлана Вольнова. Вокруг этой женщины ходит очень много слухов. Что из этого правда, а что ― нет? Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили провести небольшой эксперимент и узнать, как Светлана прокомментирует слухи о самой себе. Все детали читайте в материале.

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Эксперимент будет происходить в специальной комнате, где ничто не будет отвлекать от провокационных вопросов. На руке у звезды будет сверхчувствительный браслет, который будет считывать ее пульс во время интервью. Так станет ясно, какие вопросы заставят сердце Вольновой биться сильнее.

Итак, начнем…

Таблоиды писали, что Светлана Вольнова изменилась до неузнаваемости после очередных уколов ботокса…

«Да. Первый американский ботокс. Да я сама себя не узнала. Мне сделали глаза и лоб, и когда я посмотрела на себя в зеркало, то увидела огромные глаза и совершенно бетонный лоб», ― признается Светлана.

К слову, светская львица рассказала, что из-за этого она не получила главную роль в одном из фильмов. Ирония судьбы. Однако это не единые слухи об уколах красоты. Поговаривают, что с помощью гиалуроновой кислоты Светлана увеличила себе точку G!

«Да, на одном из каналов мне предложили сделать такой эксперимент. После этого я должна была стать ведущей. Я свою часть договора выполнила, но в итоге в шоу меня не взяли».

Как признается Светлана, больше таких процедур она не повторяла. Да и вообще женщина считает, что это и не нужно. К слову, поговаривают, что у светской львицы никогда не было плохого секса!

«Да, есть один метод. Нужно понюхать ноздрю мужчины. И если вам запах понравится, то все будет отлично!»

Также Светлана считает, что у мужчины и женщины должно быть свое пространство, чтобы не надоедать друг другу.

«Спать все время в одной постели не нужно. У каждого должна быть своя комната. А еще лучше, если у мужчины есть свое собственное жилье».

Светлана достаточно легко говорит на такие темы. Что ж, посмотрим, что светская львица скажет на слухи о том, что ей заплатили 50 тысяч долларов за интимную фотосессию…

«50 тысяч долларов было. Правда, не за фотосессию, а за ужин. Был один олигарх, который сначала пообедал с Шерон Стоун, потом ― еще с кем-то, а потом предложил мне. И я подумала, а почему бы и не заработать на этом денег?».

Но ответ на самый главный вопрос: сколько же Светлане Вольновой лет, ― вы узнаете, посмотрев видео до конца!

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