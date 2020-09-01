«Неймовірна правда про зірок»: Чи правда, що Світлана Вольнова збільшувала точку G?

Вона — найепатажніша світська левиця нашої країни. Світлана Вольнова. Про цю жінку шириться дуже багато чуток. Що з цього правда, а що — ні? Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили провести невеличкий експеримент і дізнатися, як Світлана прокоментує чутки про саму себе. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Експеримент відбуватиметься у спеціальній кімнаті, де ніщо не відволікатиме від провокаційних запитань. На руці в зірки буде надчутливий браслет, який зчитуватиме її пульс під час інтерв’ю. Так стане ясно, які запитання змусять серце Вольнової битися швидше.

Тож почнемо…

Таблоїди писали, що Світлана Вольнова змінилася до невпізнання після чергових уколів ботоксу…

«Так. Перший американський ботокс. Так, я сама себе не впізнала. Мені зробили очі і лоб, і коли я подивилася на себе в дзеркало, то побачила величезні очі і зовсім бетонний лоб», — зізнається Світлана.

До слова, світська левиця розповіла, що через це вона не отримала головну роль в одному з фільмів. Іронія долі. Однак це не єдині чутки про уколи краси. Подейкують, що за допомогою гіалуронової кислоти Світлана збільшила собі точку G!

«Так, на одному з каналів мені запропонували зробити такий експеримент. Після цього я повинна була стати ведучою. Я свою частину договору виконала, але в підсумку в шоу мене не взяли».

Як зізнається Світлана, більше таких процедур вона не повторювала. Та й взагалі вона вважає, що це й не потрібно. До речі, подейкують, що у світської левиці ніколи не було поганого сексу!

«Так, є один метод. Потрібно понюхати ніздрю чоловіка. І якщо вам запах сподобається, то все буде чудово!»

Також Світлана вважає, що в чоловіка і жінки має бути свій простір, щоб не набридати одне одному.

«Спати весь час в одному ліжку не потрібно. У кожного має бути своя кімната. А ще краще, якщо в чоловіка є своє власне житло».

Світлана досить легко говорить на такі теми. Що ж, подивимося, що світська левиця скаже на чутки про те, що їй заплатили 50 тисяч доларів за інтимну фотосесію…

«50 тисяч доларів було. Правда, не за фотосесію, а за вечерю. Був один олігарх, який спочатку пообідав із Шерон Стоун, потім — ще з кимось, а потім запропонував мені. І я подумала, а чому б і не заробити на цьому грошей?».

Та відповідь на головне запитання: скільки ж Світлані Вольновій років, ― ви дізнаєтеся, подивившись відео до кінця!

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