«Неймовірна правда про зірок»: Навіщо Наталії Холоденко відро і 4 смартфони?

Наталія Холоденко —зіркова психологиня, яка руйнує стереотипи. Вона схудла на 30 кілограмів, розлучилася в той же рік і встигла народити дитину від нового чоловіка. Ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили з’ясувати, які секрети є у жінки. Що ховає у своїй сумочці психологиня? Всі деталі читайте в матеріалі.

Як зізналася сама Наталя, вона — фанат сумок і взуття. Найчастіше брендові речі жінка замовляє в Італії, тому що це набагато дешевше. Також зіркова психологиня зізналася, що найдорожча сумка, яка є в її арсеналі, коштує 5 тисяч євро.

«Це подарунок. Сумку подарувала мені клієнтка», — зізналася Наталя.

До речі, про подарунки, Наталя розповіла, що її нинішній чоловік на етапі знайомства подарував їй квартиру. Правда, в ній жінка не може жити, адже вона — двокімнатна.

У зіркової психологині завжди можна знайти в сумці кілька мобільних телефонів, які потрібні виключно для роботи. А ще — серветки, резинки для волосся, які чомусь постійно губляться, пензлик для макіяжу, пудра, туш для вій і маска. Ну, просто справжня жінка!

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А що ж можна знайти в машині Наталії Холоденко? Жінка їздить на авто, яке купила собі сама за 75 тисяч доларів.

«Коли я купила собі машину, мої родичі сказали, що я зійшла з розуму, адже витратила на це все гроші», — зізналася психологиня.

У машині ми виявили кілька образів, які Наталія приготувала для зйомок. Звичайно ж, Наталя обирає тільки брендові речі — Dolce & Gabbana і Valentino.

А що є в багажнику? Там ми виявили… відро.

«Так, відро, бо я іноді вранці обливаюся і мені потрібно це відро. А ще — колонка для музики, щоб було веселіше робити зарядку», — сміється Наталя.

Також у багажнику виявили ще одну сумочку від Dolce & Gabbana, в якій Наталія зберігає одяг для тренувань з кінного спорту. Як зізналася психологиня, у неї є власний кінь.

А які ще інтимні речі заховані в бардачку авто? Про це ви дізнаєтесь, подивившись відео до кінця!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Навіщо Наталії Холоденко відро і 4 смартфони? Ведучі проєкту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розповісти, що є в сумочці і авто зіркової психологині Наталії Холоденко

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