Їхня історія кохання ― ніби рядки з пісні. Вони познайомилися ще підлітками, причому він два місяці не наважувався заговорити з нею. Та сьогодні невиправний романтик — лідер гурту «С.К.А.Й» — Олег Собчук та його дружина Марія спеціально для проєкту «Неймовірна правда про зірок» та ведучих Надії Матвєєвої і Григорія Решетника розповіли, як не спалити дім, коли сімейне вогнище палає вже 22 роки! Всі деталі читайте в матеріалі.

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Як каже Олег, його дружина знає його краще, ніж рідна мама. Ось зараз і перевіримо.

Коли Олег плакав востаннє?

Марія: Ми плачемо разом під час перегляду фільмів. Іноді він плаче, а я терплю. Це означає, що ми — романтичні натури. Ну, або два ідіоти.

Олег: Я плакав під час перегляду фільму про Пітера Пена. Ну, не ридма, звичайно, але скупа чоловіча сльоза скотитися може навіть у кінотеатрі.

Коли Олег уперше зрозумів, що закоханий у Марію по вуха?

Марія: Мені здається, він відразу закохався.

Олег: Я прийшов запросити її на дискотеку. Ну, і тут така картина: сидить Марія в шапці з величезним помпоном, у якійсь фуфайці, така вся брудна, в пір’ї. Вона скубла чи то курку, чи то качку. Маша коли мене побачила, почала виганяти зразу. А рівно через пів години вона перетворилася на справжню красуню. Ось тоді я зрозумів, що ця дівчина повинна стати моєю.

Коли Марія подобається Олегу найбільше?

Марія: Коли я сонна.

Олег: Мені вона дуже подобається (правда, Марія чомусь так не робить), якщо вона буде ходити вдома в самій білизні. А можна і без білизни.

Через що ви найчастіше сваритеся?

Марія: Олега просто вбиває побут. Це справжній жах.

Олег: Через побутові дрібниці. Так, склянка може стояти десь не там. Якщо порівнювати Марію з героями серіалу «Друзі», то Марія — це Моніка. Якщо вже вона побачить немиту чашку, яка стоїть не там, де треба…. І ні, щоб просто помити, треба влаштувати щось страшне…

Яку частину тіла чоловіка Марія вважає найсексуальнішою?

Марія: Руки. У нього вони такі теплі та ніжні, і мені так подобається ходити з ним, тримаючись за руки.

Олег: Руки. Їй дуже приємно, коли я беру її за руку.

Як ласкаво Марія називає чоловіка і як, коли сердиться?

Олег: Вона називає мене собачкою. Ну, а коли сердиться, то всяке проскакує.

Марія: Я його називаю песиком, а коли серджуся — засранцем!

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Скільки посуду було розбито за час спільного життя?

Олег: Тарілки не винні в тому, що ви зараз сваритеся.

Марія: Ніскільки. Ми не б’ємо посуду. Правда, один раз я йому дала ложкою по голові.

Що виберете: в гості до батьків Марії або 50 віджимань?

Марія: В гості, звичайно!

Олег: 50 віджимань. Але, якщо чесно, мені дуже пощастило з тещею, тому що я її бачу дуже рідко.

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Video: «Неймовірна правда про зірок»: У які рольові ігри грає Олег Собчук з дружиною, щоб розпалити пристрасть Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили розповісти, в які рольові ігри грає Олег Собчук з дружиною, щоб розпалити пристрасть

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