Зірки показували нам свої телефони і автівки. Але ведучі проєкту «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили піти далі — вони зазирнули в заміський будинок Гайтани і побачили, в яких умовах живе українська співачка. Що у вітальні робить батут, і навіщо маленькій донечці виконавиці аж два басейни? Всі деталі читайте в матеріалі.

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У заміському будинку Гайтани ростуть екзотичні фрукти і є мінігород, на якому росте полуниця, томати і навіть картопля. Як зізнається співачка, головна мета грядок — показати маленькій донечці Ніколь, як ростуть овочі та ягоди.

Також для довгоочікуваної доньки у дворі Гайтана облаштувала справжній дитячий майданчик з пісочницею, гойдалкою і двома басейнами!

Ну а що ж цікавого є в самому будинку?

Вітальня Гайтани більше схожа на дитячу кімнату, в якій знайшлося місце навіть для батута!

«Спочатку це справді була вітальня, і чоловік планував тут відпочивати, — каже Гайтана, — але з часом я потихеньку почала переносити сюди дитячі речі: килимки та іграшки».

Ну а яка ж святая святих заміського будинку Гайтани — кухня? Ця кімната більше схожа на вітальню. До слова, співачка зізнається, що й тут вряди-годи з’являються дитячі іграшки. Маленька Ніколь дуже багато часу проводить із мамою і в усьому їй допомагає. У дівчинки навіть є своя кухня, і Гайтана залюбки вчить доньку готувати.

Як зізнається співачка, вони дуже довго шукали заміський будинок.

«Тут дуже спокійно. Немає ні ресторанів, ні кафе. Тільки дитячий садочок. Тому мені дуже сподобалося це місце».

Що ховає Гайтана у своєму холодильнику? І навіщо після провального виступу на Євробаченні вона їздила в Конго? Дивіться відео. Всі відповіді знайдете саме там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Два басейни і батут у вітальні — який вигляд має заміський будинок Гайтани Ведучі проекту Неймовірна правда про зірок Надія Матвєєва і Григорій Решетник вирішили заглянули в заміський будинок Гайтани та побачили, в яких умовах живе українська співачка.

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