Звезды показывали нам свои телефоны и машины. Но ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили пойти дальше — они заглянули в загородный дом Гайтаны и увидели, в каких условиях живет украинская певица. Что в гостиной делает батут, и зачем маленькой дочери исполнительницы целых два бассейна? Все детали читайте в материале.

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В загородном доме у Гайтаны растут экзотические фрукты и есть мини-огород с клубникой, томатами и даже картошкой. Как признается певица, главная цель грядок — показать маленькой Николь, как растут овощи и ягоды.

Также для долгожданной дочери во дворе Гайтана обустроила настоящую детскую площадку с песочницей, качелей и двумя бассейнами!

Ну, а что же интересного есть в самом доме?

Гостиная Гайтаны похожа больше на детскую комнату, в которой нашлось место даже для батута!

«Изначально это действительно была гостиная, и муж планировал тут отдыхать, — говорит Гайтана, — но со временем я потихоньку начала переносить сюда детские вещи: коврики и игрушки».

А как же выглядит святая святых загородного дома Гайтаны — кухня? Эта комната больше похожа на гостиную. К слову, певица признается, что и здесь частенько появляются детские игрушки. Маленькая Николь очень много времени проводит с мамой и во всём ей помогает. У девочки даже есть своя кухня, и Гайтана с удовольствием учит дочь готовить.

Как признается певица, они очень долго искали подходящий дом:

«Здесь очень спокойно. Нет ни ресторанов, ни кафе. Только детский сад. Поэтому мне очень понравилось это место».

Что прячет Гайтана в своем холодильнике? И прочему после провального выступления на Евровидении она ездила в Конго? Смотрите видео. Все ответы найдете именно там!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Два бассейна и батут в гостиной — как выглядит загородный дом Гайтаны Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили заглянули в загородный дом Гайтаны и увидели, в каких условиях живет украинская певица.

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