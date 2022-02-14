Сегодня, 14 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 212 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство жертвы маньяка. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 212 серии

Местные жители нашли труп неизвестной женщины рядом со сторожевым домиком.

Все тело жертвы обгорело настолько, что у криминалиста ОСА не выходит определить личность по ДНК.

Детективы на месте обнаружения тела находят следы убийцы ― в сторожевом домике находится его предполагаемый алтарь.

Что было на «алтаре», и кто следующие жертвы? Почему маньяк так просто попался?

Возможно ли, что одна из девушек на фото ― жертва, которую не удалось опознать?

Но как узнать, кто именно? Неужели детективам придется искать всех девушек с алтаря из домика?

Кто из них все еще жив, а кого успел погубить маньяк?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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