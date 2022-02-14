Сьогодні, 14 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 212 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство жертви маньяка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Місцеві жителі знайшли труп невідомої жінки поряд зі сторожовим будиночком.

Усе тіло жертви обгоріло настільки, що в криміналіста ОСА не виходить визначити особу за ДНК.

Детективи на місці виявлення тіла знаходять сліди вбивці ― у сторожовому будиночку щось схоже на його вівтар.

Що було на «вівтарі», і хто ще стали жертвами? Чому маніяк так легко попався?

Чи можливо, що одна з дівчат на фото є саме тою жертвою, яку не вдалося впізнати?

Але як дізнатися, хто ж саме? Невже детективам доведеться шукати всіх дівчат з вівтаря з будиночка?