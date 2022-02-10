Сегодня, 10 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 211 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство мужа-изменщика. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 211 серии

Экс-актер-кукловод Алексей Лисиченко неожиданно разбогател в прошлом не без советов жены. Однако вскоре мужчина бросил ее и завел себе любовницу и работу в старой сфере.

Елена очень не хотела делить доходы с бывшим мужем и во всеуслышание клялась, что убьет Алексея, но не станет отдавать ему часть бизнеса.

Как в кино, Алексея убивают после угроз бывшей жены, и детективы ОСА приходят к ней за объяснениями.

Что же сказала женщина, и почему ей не выгодно убивать бывшего мужа?

Кто же на самом деле убийца, и правда ли, что Елена чиста?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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