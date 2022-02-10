Сьогодні, 10 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 211 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство чоловіка-зрадника. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 211 серії

Ексактор-ляльковод Олексій Лисиченко несподівано розбагатів у минулому не без порад дружини. Проте невдовзі чоловік покинув її і завів собі коханку та роботу в старій сфері.

Олена дуже не хотіла ділити доходи з колишнім чоловіком і привселюдно клялася, що вб’є Олексія, але не віддаватиме йому частину бізнесу.

Як у кіно, Олексія вбивають після погроз колишньої дружини, і детективи ОСА приходять до неї по пояснення.

Що ж сказала жінка, і чому їй невигідно вбивати колишнього чоловіка?