«Слід»: чим зацікавить 211 серія детективного серіалу
10.02.2022
Сьогодні, 10 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 211 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство чоловіка-зрадника. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 211 серії
- Ексактор-ляльковод Олексій Лисиченко несподівано розбагатів у минулому не без порад дружини. Проте невдовзі чоловік покинув її і завів собі коханку та роботу в старій сфері.
- Олена дуже не хотіла ділити доходи з колишнім чоловіком і привселюдно клялася, що вб’є Олексія, але не віддаватиме йому частину бізнесу.
- Як у кіно, Олексія вбивають після погроз колишньої дружини, і детективи ОСА приходять до неї по пояснення.
- Що ж сказала жінка, і чому їй невигідно вбивати колишнього чоловіка?
- Хто ж насправді вбивця, і чи правда, що Олена невинувата?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 211 серія детективного серіалу
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