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«Слід»: чим зацікавить 211 серія детективного серіалу

10.02.2022

Сьогодні, 10 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 211 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство чоловіка-зрадника. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 211 серії

  • Ексактор-ляльковод Олексій Лисиченко несподівано розбагатів у минулому не без порад дружини. Проте невдовзі чоловік покинув її і завів собі коханку та роботу в старій сфері.
  • Олена дуже не хотіла ділити доходи з колишнім чоловіком і привселюдно клялася, що вб’є Олексія, але не віддаватиме йому частину бізнесу.
  • Як у кіно, Олексія вбивають після погроз колишньої дружини, і детективи ОСА приходять до неї по пояснення.
  • Що ж сказала жінка, і чому їй невигідно вбивати колишнього чоловіка?
  • Хто ж насправді вбивця, і чи правда, що Олена невинувата?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 211 серія детективного серіалу

Серіал Слід 211 серія на сайті СТБ вже 10.02.2022. Про що сюжет двісті одинадцятої серії серіалу Слід – опис. Слід 211 серія 10.02.2022 – огляд.

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