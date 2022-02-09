Сегодня, 9 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 210 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать мистическое убийство пивовара. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 210 серии

В поселке Вербовка проблема ― новая сотовая вышка, против постройки которой местное население рьяно протестовало.

Люди устраивали митинги и даже приглашали экстрасенсов, чтобы доказать, что вышка вредна и является инструментом зомбирования народа, но тщетно.

Возле вышки был найден труп молодого пивовара Вадима Матвийчука, смерть которого вызывает слишком много вопросов, а главное ― чем его убили?

Связано ли его убийство с протестами в Вербовке, и имеют ли к этому отношение экстрасенсы?

Кто убил парня и зачем так тщательно замел следы?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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