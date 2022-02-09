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«Слід»: чим зацікавить 210 серія детективного серіалу

09.02.2022

Сьогодні, 9 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 210 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть містичне вбивство броваря. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 2022

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 210 серії

  • У селищі Вербівка проблема ― нова стільникова вежа, проти будівництва якої місцеве населення завзято протестувало.
  • Люди влаштовували мітинги і навіть запрошували екстрасенсів, щоб довести, що вежа шкідлива і є інструментом зомбування народу, але марно.
  • Біля вежі було знайдено труп молодого броваря Вадима Матвійчука, смерть якого викликає надто багато запитань, а головне ― чим його вбили?
  • Чи пов’язане його вбивство з протестами у Вербівці, і чи причетні до нього екстрасенси?
  • Хто вбив хлопця і навіщо так ретельно замів сліди?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 210 серія детективного серіалу

Серіал Слід 210 серія на сайті СТБ вже 09.02.2022. Про що сюжет двісті десятої серії серіалу Слід – опис. Слід 210 серія 09.02.2022 – огляд.

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