Сьогодні, 9 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 210 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть містичне вбивство броваря. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 210 серії

У селищі Вербівка проблема ― нова стільникова вежа, проти будівництва якої місцеве населення завзято протестувало.

Люди влаштовували мітинги і навіть запрошували екстрасенсів, щоб довести, що вежа шкідлива і є інструментом зомбування народу, але марно.

Біля вежі було знайдено труп молодого броваря Вадима Матвійчука, смерть якого викликає надто багато запитань, а головне ― чим його вбили?

Чи пов’язане його вбивство з протестами у Вербівці, і чи причетні до нього екстрасенси?

Хто вбив хлопця і навіщо так ретельно замів сліди?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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