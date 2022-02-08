Сегодня, 8 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 209 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать кровавую резню в кофейне. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 209 серии

Неизвестный убил баристу Михаила Зоря, посетителя Сергея Багрия, а также тяжело ранил официантку Арину Ненько. Детективы ОСА начали искать логику в этом поступке.

Оказалось, что единственное общее у всей троицы молодых людей ― это кнопочные телефоны, а не современные смартфоны. И звонили они только друг другу.

Под кафе детективы находят тайные туннели. Кто и зачем их использовал?

Похоже, что Сергей, Арина и Михаил были членами банды, которых мог «убрать» четвертый сообщник или заказчик.

Кто еще оказался замешан в преступлениях, и какой след вывел на убийцу?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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