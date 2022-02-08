Сьогодні, 8 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 209 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть криваву різанину в кафе. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 209 серії

Невідомий убив баристу Михайла Зоря, відвідувача Сергія Багрія, а також тяжко поранив офіціантку Арину Ненько. Детективи ОСА почали шукати логіку в цьому вчинку.

Виявилося, що єдине спільне у всієї трійці молодих людей ― це кнопкові телефони, а не сучасні смартфони. І телефонували вони лише одне одному.

Під кафе детективи знаходять таємні тунелі. Хто і навіщо їх використовував?

Схоже, що Сергій, Арина та Михайло були членами банди, яких міг «прибрати» четвертий спільник або замовник.

Хто ще був причетний до злочинів, і який слід вивів на вбивцю?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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