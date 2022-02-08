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«Слід»: чим зацікавить 209 серія детективного серіалу

08.02.2022

Сьогодні, 8 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 209 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть криваву різанину в кафе. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 2022

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 209 серії

  • Невідомий убив баристу Михайла Зоря, відвідувача Сергія Багрія, а також тяжко поранив офіціантку Арину Ненько. Детективи ОСА почали шукати логіку в цьому вчинку.
  • Виявилося, що єдине спільне у всієї трійці молодих людей ― це кнопкові телефони, а не сучасні смартфони. І телефонували вони лише одне одному.
  • Під кафе детективи знаходять таємні тунелі. Хто і навіщо їх використовував?
  • Схоже, що Сергій, Арина та Михайло були членами банди, яких міг «прибрати» четвертий спільник або замовник.
  • Хто ще був причетний до злочинів, і який слід вивів на вбивцю?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 209 серія детективного серіалу

Серіал Слід 209 серія на сайті СТБ вже 07.02.2022. Про що сюжет двісті дев'ятої серії серіалу Слід – опис. Слід 209 серія 08.02.2022 – огляд.

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