Сегодня, 7 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 208 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жуткое убийство школьницы. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 207 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 208 серии

Тело девочки нашли в мусорном баке с затянутым собачьим поводком вокруг шеи. Причина смерти ― гибель клеток головного мозга вследствие внезапного прекращения кровообращения, но убийца еще и поиздевался над трупом.

Что сделал преступник с телом жертвы, и почему это навело детективов на след?

Почему маньяк оставляет столь странные улики на месте убийства?

Детективы ОСА предполагают, что убийцей мог стать неадекватный защитник природы, который подозревал девочку в жестоком обращении с животными. Но так ли это на самом деле, или кто-то решил ловко замести следы?

Что выяснили детективы в процессе допросов?

И кто на самом деле убийца?

Больше по теме: Новые герои сериала «Слід» на СТБ

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 208 серия детективного сериала Сериал Слід 208 серия на сайте СТБ уже 07.02.2022. О чем сюжет двести восьмой серии сериала Слід – описание. Слід 208 серия 07.02.2022 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.