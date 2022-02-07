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«Слід»: чем заинтересует 208 серия детективного сериала

07.02.2022

Сегодня, 7 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 208 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жуткое убийство школьницы. Все детали читайте в материале.

Слід 2022

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 208 серии

  • Тело девочки нашли в мусорном баке с затянутым собачьим поводком вокруг шеи. Причина смерти ― гибель клеток головного мозга вследствие внезапного прекращения кровообращения, но убийца еще и поиздевался над трупом.
  • Что сделал преступник с телом жертвы, и почему это навело детективов на след?
  • Почему маньяк оставляет столь странные улики на месте убийства?
  • Детективы ОСА предполагают, что убийцей мог стать неадекватный защитник природы, который подозревал девочку в жестоком обращении с животными. Но так ли это на самом деле, или кто-то решил ловко замести следы?
  • Что выяснили детективы в процессе допросов?
  • И кто на самом деле убийца?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

 

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