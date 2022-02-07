Сьогодні, 7 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 208 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство школярки. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 208 серії

Тіло дівчинки знайшли в сміттєвому баку із затягнутим собачим повідцем навколо шиї. Причина смерті ― загибель клітин головного мозку внаслідок раптового припинення кровообігу, але вбивця ще й познущався над трупом.

Що зробив злочинець із тілом, і чому це навело детективів на слід?

Чому маніяк залишає такі дивні докази на місці вбивства?

Детективи ОСА припускають, що вбивцею міг стати неадекватний захисник природи, який підозрював дівчинку в жорстокому поводженні з тваринами. Це справді так, чи хтось вирішив спритно замести сліди?

Що з’ясували детективи у процесі допитів?

І хто насправді вбивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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