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«Слід»: чим зацікавить 208 серія детективного серіалу

07.02.2022

Сьогодні, 7 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 208 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть моторошне вбивство школярки. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 2022

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 208 серії

  • Тіло дівчинки знайшли в сміттєвому баку із затягнутим собачим повідцем навколо шиї. Причина смерті ― загибель клітин головного мозку внаслідок раптового припинення кровообігу, але вбивця ще й познущався над трупом.
  • Що зробив злочинець із тілом, і чому це навело детективів на слід?
  • Чому маніяк залишає такі дивні докази на місці вбивства?
  • Детективи ОСА припускають, що вбивцею міг стати неадекватний захисник природи, який підозрював дівчинку в жорстокому поводженні з тваринами. Це справді так, чи хтось вирішив спритно замести сліди?
  • Що з’ясували детективи у процесі допитів?
  • І хто насправді вбивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 208 серія детективного серіалу

Серіал Слід 208 серія на сайті СТБ вже 07.02.2022. Про що сюжет двісті восьмої серії серіалу Слід – опис. Слід 208 серія 07.02.2022 – огляд.

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