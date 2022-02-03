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«Слід»: чем заинтересует 207 серия детективного сериала

03.02.2022

Сегодня, 3 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 207 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать странное убийство медсестры. Все детали читайте в материале.

Слід серия 207

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 207 серии

  • Тело медсестры Галины Сташинской нашли ее же коллеги во дворе больницы. 
  • Что заставило убийцу влить ей в глотку донорскую кровь? И что обнаружили эксперты ОСА?
  • Соседи Галины рассказали, что у нее были конфликты с отчимом, который постоянно вымогал у нее деньги. На что пошла девушка, чтобы это прекратить?
  • Детективы не могут понять, зачем отчиму вливать в падчерицу донорскую кровь, если убийство он совершил в состоянии аффекта.
  • Кто или что еще связаны с убийством? Какое доказательство выведет ОСА на настоящего преступника?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 207 серия детективного сериала

Сериал Слід 207 серия на сайте СТБ уже 03.02.2022. О чем сюжет двести седьмой серии сериала Слід – описание. Слід 207 серия 03.02.2022 – обзор.

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