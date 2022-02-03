Сегодня, 3 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 207 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать странное убийство медсестры. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 207 серии

Тело медсестры Галины Сташинской нашли ее же коллеги во дворе больницы.

Что заставило убийцу влить ей в глотку донорскую кровь? И что обнаружили эксперты ОСА?

Соседи Галины рассказали, что у нее были конфликты с отчимом, который постоянно вымогал у нее деньги. На что пошла девушка, чтобы это прекратить?

Детективы не могут понять, зачем отчиму вливать в падчерицу донорскую кровь, если убийство он совершил в состоянии аффекта.

Кто или что еще связаны с убийством? Какое доказательство выведет ОСА на настоящего преступника?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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