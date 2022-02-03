Сьогодні, 3 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 207 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть дивне вбивство медсестри. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 206 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 207 серії

Тіло медсестри Галини Сташинської знайшли її колеги у дворі лікарні.

Що змусило вбивцю влити їй у горлянку донорську кров? І що виявили експерти ОСА?

Сусіди Галини розповіли, що вона мала конфлікти з вітчимом, який постійно вимагав у неї гроші. На що пішла дівчина, щоб це припинити?

Детективи не можуть зрозуміти, навіщо вітчиму вливати в падчерку донорську кров, якщо вбивство він скоїв у стані афекту.

Хто чи що ще пов’язані з убивством? Який доказ виведе ОСА на справжнього злочинця?

Більше на тему: Нові герої серіалу «Слід» на СТБ

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 207 серія детективного серіалу Серіал Слід 207 серія на сайті СТБ вже 03.02.2022. Про що сюжет двісті сьомої серії серіалу Слід – опис. Слід 207 серія 03.02.2022 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.