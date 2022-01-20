Топ-факты о сериале «Слід»
Скоро на телеканале СТБ выйдут новые серии сериала «Слід» производства компании SPACE Production. Работа спецагентства, которое занимается расследованием особо сложных преступлений, вызывает огромный интерес зрителей. Ведь всегда хочется заглянуть в процесс работы таких профессионалов. А еще больше — в офис, который оборудован абсолютно всем: начиная от тира, заканчивая моргом. В каждой новой серии зритель наблюдает за невероятными трюками, реквизитами и операциями ОСА. Однако что же стоит за телевизионной картинкой? Делимся самыми интересными фактами съемочного процесса.
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Перелом ноги прямо на съемке
Экшн, трюки и работа под прикрытием, — все это присутствует в каждой серии проекта «Слід». Однако может ли обойтись настоящий детектив без реальных травм? Врядли. Профессионализм актеров зашкаливает, поэтому каждый берется за выполнение тех или иных трюков самостоятельно. И хотя команда сериала порой предлагает заменить их каскадерами, актеры твердо уверяют: будут делать все самостоятельно.
Так во время съемочного процесса актриса Антонина Хижняк, которая исполняет роль Катерины Червоной, сломала ногу. Однако произошло это абсолютно случайно и во время вполне безопасной сцены.
Лес, Червона следит за подозреваемым, отходит за дерево и ногой попадает в небольшую ямку. Неудачный шаг привел к перелому. Тоня геройски доработала смену. А вечером актрису отвезли в больницу, где наложили ей гипс. Безусловно, серии нужно было заканчивать, поэтому из каких-то сцен Червону удалили, заменив другими персонажами. А часть сцен, где Червона была необходима, снимали так, чтобы актриса сидела или стояла, на что-то опираясь.
Режиссер заменил эпизодника
Сериал «Слід» невозможно вообразить без эпизодических героев. Каждая серия — о новых персонажах, которые становятся либо жертвами преступлений, либо же их зачинщиками. На эпизодические роли команда приглашает абсолютно разных людей: начинающих актеров или же тех, кто когда-то мечтал сниматься в кино, но пошел другим путем.
Однажды актер-эпизодник ехал на съемку в Киев поездом из Харькова, но проспал свою остановку. Проснулся в Виннице. Ждать его приезда возможности не было, поэтому его роль исполнил режиссер.
Офис ОСА
Основные действия сериала «Слід» происходят офисе ОСА. Строительство павильона заняло около двух месяцев. И это неудивительно, ведь здесь есть все, что зритель видит на экране. Помимо кабинетов и допросной, в офисе ОСА есть: лаборатория, морг, гараж для осмотра авто или каких-то масштабных следственных экспериментов, тир.
Специализированные локации
Все, как и в реальной жизни. Преступник прячет улики и заметает следы. Поэтому, чтобы передать каждый новый случай и показать его максимально реалистично, снимать приходится в самых необычных местах. А вот эпизоды, где команда ОСА обнаруживает труп, всегда требуют творческого подхода. Здесь в ход идут специализированные локации: сгоревший дом; подвал маньяка, где удерживались годами заложники; лифт, на крыше которого было тело… Снимали даже в реальном СИЗО. Там во время съемки с пиротехникой чуть не произошло возгорание. Но к таким сложным съемкам команда всегда готова, ведь работают профессионалы.
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Необычный реквизит — «труп»
Думаете, в детективах из необычных реквизитов ― пистолет и увеличительное стекло? А вот и нет. Сериал СТБ «Слід» производства компании SPACE Production использует самые невообразимые методы, чтобы заставить зрителя поверить в каждую серию. Так в одном из эпизодов из необычного реквизита был «труп», залитый бетоном в лодке, а лодка утоплена в озере. Отрезанные пальцы, оторванные взрывом головы, обожженные или замороженные тела, — все это удается сделать из силиконовой бутафории.
Жесткие погодные условия
Съемочный процесс не знает поры года. Поэтому иногда погодные условия вносят свои коррективы. И под них приходится либо подстраиваться, либо вовсе отменять съемку.
На «Сліді» было несколько смен в жуткий гололед. Оперативники еле-еле передвигались, чтобы не упасть. Машину в кадре заносило на лесной дороге. Безусловно, такого по сценарию не было, но кадр вышел удачным, поэтому режиссер решил, что это также войдет в серию. А вот от погони на роликах пришлось отказаться.
Гримеры знают: мало крови не бывает!
Довольно часто в сериале «Слід» кровь появляется либо в момент совершения преступником убийства, либо в лаборатории ОСА. Это все искусственное нетоксичное вещество, не имеющее запаха и абсолютно безопасное для здоровья.
К слову, в одной серии были заложники, которых держали как доноров и выкачивали кровь. Соответственно, были больничные каталки, стойки с капельницами, пакеты с кинокровью и спецгрим. А гримеры знают: мало крови не бывает!
Не случайные люди
Довольно часто в сериях появляются оперативные группы. Кто эти люди? Откуда берутся полицейские, спасатели и другие? Если в серии есть спецназ, саперы или водолазы, то это не случайные люди! В Киеве есть группы кинолюдей из бывших сотрудников органов. Они знают, как правильно действовать, чем и как проверять, обезвреживать взрывчатку. Кинологи с собаками ― это те кинологи и те собаки, которые зарабатывают именно разными съемками, как и актеры-спецназовцы, о которых упомянуто выше. Также иногда задействован транспорт, который предоставляет МЧС.
Смотрите премьерные серии сериала «Слід» скоро на телеканале СТБ!