Топфакти про серіал «Слід»
Скоро на телеканалі СТБ вийдуть нові серії серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production. Робота спеціалізованого агентства, яке займається розслідуванням особливо складних злочинів, викликає величезний інтерес глядачів. Адже завжди хочеться зазирнути в процес роботи слідчих груп. А ще більше — в офіс, який обладнаний усім: починаючи з тиру, закінчуючи моргом. У кожній новій серії глядач спостерігає за неймовірними трюками, реквізитами та операціями ОСА. Однак що ж стоїть за телевізійною картинкою? Ділимося найцікавішими фактами знімального процесу.
Більше на тему: Із незвичайного реквізиту ― труп: шеф-редакторка серіалу «Слід» Ніна Пономарьова про знімальний процес
Перелом ноги просто на зніманні
Екшн, трюки і робота під прикриттям, — усе це є в кожній серії серіалу «Слід». Та чи може обійтися справжній детектив без реальних травм? Навряд чи. Професіоналізм акторів зашкалює, тому кожен береться до виконання тих чи інших трюків самостійно. І хоча команда серіалу часом пропонує замінити їх каскадерами, актори твердо запевняють: робитимуть усе самостійно.
Так, під час знімального процесу актриса Антоніна Хижняк, яка виконує роль Катерини Червоної, зламала ногу. Однак це сталося випадково і під час цілком безпечної сцени.
Ліс, Червона, стежить за підозрюваним, відходить за дерево і ногою потрапляє в невелику ямку. Невдалий крок призвів до перелому. Тоня героїчно допрацювала зміну. А ввечері акторку відвезли до лікарні, де наклали їй гіпс. Безумовно, серії треба було закінчувати, тож із якихось сцен Червону видалили, замінивши іншими персонажами. А частину сцен, де Червона була необхідна, знімали так, щоб актриса сиділа чи стояла, на щось спираючись.
Режисер замінив епізодника
Серіал «Слід» неможливо уявити без епізодичних героїв. Кожна серія — про нових персонажів, які стають або жертвами злочинів, або тими, хто їх скоїв. На епізодичні ролі команда запрошує абсолютно різних людей: акторів-початківців або ж тих, хто колись мріяв зніматися в кіно, але пішов іншим шляхом.
Одного разу актор-епізодник їхав на знімання до Києва потягом з Харкова, але проспав свою зупинку. Прокинувся у Вінниці. Чекати на його приїзд можливості не було, тому його роль виконав режисер.
Офіс ОСА
Основні дії серіалу «Слід» відбуваються в офісі ОСА. Будівництво павільйону тривало зо два місяці. І це не дивно, адже тут є все, що бачить глядач на екрані. Крім кабінетів і допитної, в офісі ОСА є: лабораторія, морг, гараж для огляду авто чи якихось масштабних слідчих експериментів, тир.
Спеціалізовані локації
Усе, як і в реальному житті. Злочинець ховає докази і замітає сліди. Тому, щоб передати кожен новий випадок і показати його максимально реалістично, знімати доводиться ув найнезвичайніших місцях. А от епізоди, де команда ОСА виявляє труп, завжди вимагають творчого підходу. Тут у хід ідуть спеціалізовані локації: згорілий будинок; підвал маніяка, де роками утримували заручників; ліфт, на даху якого було тіло… Знімали навіть у реальному СІЗО. Там під час знімань з піротехнікою мало не сталося займання. Але до таких складних зйомок команда завжди готова, адже працюють професіонали.
Незвичайний реквізит — «труп»
Думаєте, у детективах серед незвичайних реквізитів ― пістолет і збільшувальне скло? А ось і ні. Серіал СТБ «Слід» виробництва компанії SPACE Production використовує найнеймовірніші методи, щоб змусити глядача повірити в кожну серію. Так, в одному з епізодів з незвичайного реквізиту був «труп», залитий бетоном у човні, а човен утоплений в озері. Відрізані пальці, відірвані вибухом голови, обпалені чи заморожені тіла, — це вдається зробити з силіконової бутафорії.
Більше на тему: Борис Георгієвський розповів про знімання серіалу «Слід»
Жорсткі погодні умови
Знімальний процес не знає пір року. Тому часом погодні умови вносять свої корективи. І під них доводиться або підлаштовуватись, або зовсім скасовувати знімання.
На «Сліді» було кілька змін у страшну ожеледицю. Оперативники ледве пересувалися, щоб не впасти. Машину в кадрі заносило на лісовій дорозі. Безперечно, такого за сценарієм не було, але кадр вийшов вдалим, тому режисер вирішив, що це також увійде до серії. А ось від погоні на роликах довелося відмовитись.
Гримери знають: мало крові не буває!
Досить часто в серіалі «Слід» кров з’являється або в момент скоєння злочинцем убивства, або в лабораторії ОСА. Це все штучна нетоксична речовина, що не має запаху та абсолютно безпечна для здоров’я.
До речі, в одній серії були заручники, яких тримали як донорів і викачували кров. Відповідно були лікарняні каталки, стійки з крапельницями, пакети з кінокров’ю та спецгрим. А гримери знають: мало крові не буває!
Невипадкові люди
Досить часто в серіях з’являються оперативні групи. Хто ці люди? Звідки беруться поліціянти, рятувальники та інші? Якщо в серії є спецназ, сапери чи водолази, то це не випадкові люди! У Києві є групи кінолюдей із колишніх співробітників органів. Вони знають, як правильно діяти, чим і як перевіряти, знешкоджувати вибухівку. Кінологи з собаками ― це ті кінологи і ті собаки, які заробляють саме різними зйомками, як і актори-спецпризначенці, про яких згадано вище. Також іноді задіюють транспорт, який надає МНС.
Дивіться прем’єрні серії серіалу «Слід» скоро на телеканалі СТБ!