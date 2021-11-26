С понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ выходит сериал «Слід» поризводства компании SPACE Production. Работа спецагентства, которое занимается расследованием особо сложных преступлений, вызывает огромный интерес зрителей. Ведь всегда хочется заглянуть в процесс работы таких профессионалов. А еще больше — в офис, который оборудован абсолютно всем: начиная от тира, заканчивая моргом. В каждой новой серии зритель наблюдает за невероятными трюками, реквизитами и операциями ОСА. Однако что же стоит за телевизионной картинкой? Делимся самыми интересными фактами съемочного процесса.

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Перелом ноги прямо на съемке

Экшн, трюки и работа под прикрытием, — все это присутствует в каждой серии проекта «Слід». Однако может ли обойтись настоящий детектив без реальных травм? Врядли. Профессионализм актеров зашкаливает, поэтому каждый берется за выполнение тех или иных трюков самостоятельно. И хотя команда сериала порой предлагает заменить их каскадерами, актеры твердо уверяют: будут делать все самостоятельно.

Так во время съемочного процесса актриса Антонина Хижняк, которая исполняет роль Катерины Червоной, сломала ногу. Однако произошло это абсолютно случайно и во время вполне безопасной сцены.

Лес, Червона следит за подозреваемым, отходит за дерево и ногой попадает в небольшую ямку. Неудачный шаг привел к перелому. Тоня геройски доработала смену. А вечером актрису отвезли в больницу, где наложили ей гипс. Безусловно, серии нужно было заканчивать, поэтому из каких-то сцен Червону удалили, заменив другими персонажами. А часть сцен, где Червона была необходима, снимали так, чтобы актриса сидела или стояла, на что-то опираясь.

Режиссер заменил эпизодника

Сериал «Слід» невозможно вообразить без эпизодических героев. Каждая серия — о новых персонажах, которые становятся либо жертвами преступлений, либо же их зачинщиками. На эпизодические роли команда приглашает абсолютно разных людей: начинающих актеров или же тех, кто когда-то мечтал сниматься в кино, но пошел другим путем.

Однажды актер-эпизодник ехал на съемку в Киев поездом из Харькова, но проспал свою остановку. Проснулся в Виннице. Ждать его приезда возможности не было, поэтому его роль исполнил режиссер.

Офис ОСА

Основные действия сериала «Слід» происходят офисе ОСА. Строительство павильона заняло около двух месяцев. И это неудивительно, ведь здесь есть все, что зритель видит на экране. Помимо кабинетов и допросной, в офисе ОСА есть: лаборатория, морг, гараж для осмотра авто или каких-то масштабных следственных экспериментов, тир.

Специализированные локации

Все, как и в реальной жизни. Преступник прячет улики и заметает следы. Поэтому, чтобы передать каждый новый случай и показать его максимально реалистично, снимать приходится в самых необычных местах. А вот эпизоды, где команда ОСА обнаруживает труп, всегда требуют творческого подхода. Здесь в ход идут специализированные локации: сгоревший дом; подвал маньяка, где удерживались годами заложники; лифт, на крыше которого было тело… Снимали даже в реальном СИЗО. Там во время съемки с пиротехникой чуть не произошло возгорание. Но к таким сложным съемкам команда всегда готова, ведь работают профессионалы.

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Необычный реквизит — «труп»

Думаете, в детективах из необычных реквизитов ― пистолет и увеличительное стекло? А вот и нет. Сериал СТБ «Слід» производства компании SPACE Production использует самые невообразимые методы, чтобы заставить зрителя поверить в каждую серию. Так в одном из эпизодов из необычного реквизита был «труп», залитый бетоном в лодке, а лодка утоплена в озере. Отрезанные пальцы, оторванные взрывом головы, обожженные или замороженные тела, — все это удается сделать из силиконовой бутафории.

Жесткие погодные условия

Съемочный процесс не знает поры года. Поэтому иногда погодные условия вносят свои коррективы. И под них приходится либо подстраиваться, либо вовсе отменять съемку.

На «Сліді» было несколько смен в жуткий гололед. Оперативники еле-еле передвигались, чтобы не упасть. Машину в кадре заносило на лесной дороге. Безусловно, такого по сценарию не было, но кадр вышел удачным, поэтому режиссер решил, что это также войдет в серию. А вот от погони на роликах пришлось отказаться.

Гримеры знают: мало крови не бывает!

Довольно часто в сериале «Слід» кровь появляется либо в момент совершения преступником убийства, либо в лаборатории ОСА. Это все искусственное нетоксичное вещество, не имеющее запаха и абсолютно безопасное для здоровья.

К слову, в одной серии были заложники, которых держали как доноров и выкачивали кровь. Соответственно, были больничные каталки, стойки с капельницами, пакеты с кинокровью и спецгрим. А гримеры знают: мало крови не бывает!

Не случайные люди

Довольно часто в сериях появляются оперативные группы. Кто эти люди? Откуда берутся полицейские, спасатели и другие? Если в серии есть спецназ, саперы или водолазы, то это не случайные люди! В Киеве есть группы кинолюдей из бывших сотрудников органов. Они знают, как правильно действовать, чем и как проверять, обезвреживать взрывчатку. Кинологи с собаками ― это те кинологи и те собаки, которые зарабатывают именно разными съемками, как и актеры-спецназовцы, о которых упомянуто выше. Также иногда задействован транспорт, который предоставляет МЧС.

Смотрите премьерные серии сериала «Слід» с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ!

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