Татьяна Кравченко: Съемки новых серий сериала были очень эмоциональны
До выхода премьерных серий детективного сериала «Слід» осталось меньше недели. Уже 8 марта в 13:10 зрители телеканала СТБ смогут следить за новыми расследованиями резонансных преступлений, которыми займутся сотрудники ОСА. Исполнительница главной роли — Ольги Косач — Татьяна Кравченко эксклюзивно для STB.UA рассказала о съемках новых серий сериала, а также о том, каково это ― быть женой дипломата. Подробности читайте в материале.
Больше по теме: Борис Георгиевский рассказал о съемках сериала «Слід»
Татьяна, расскажите детальнее о съемках новых серий сериала.
Съемки начались очень эмоционально. Я не думала, что мы настолько соскучимся друг по другу. Наверное, несколько дней мы просто рассказывали, кто как провел свободное время.
Как готовились к роли Ольги Косач?
Сначала я немного волновалась, но сознательно не смотрела, как исполняют эту роль мои коллеги в иностранных экранизациях проекта. Единственное, я посмотрела маленький кусочек, чтобы просто понимать формат сериала. Я не хотела перенимать манеру игры и подачу других актрис на себя. Мне хотелось принести в образ Ольги Косач что-то свое.
В эфире телеканала СТБ вышло уже 72 премьерные серии. Вы смотрите сериал? Вам нравится то, что вы видите?
Да, иногда смотрю. Но я очень субъективно себя оцениваю. Ведь знаю, как это все снималось.
Что общего у Татьяны Кравченко и Ольги Косач?
Наверное, мы одинаково реагируем на преступления по отношению к детям. Я в контексте того, что у меня есть сын, а она в контексте того, что у нее нет детей, но очень хочется. Еще я не настолько жесткий человек, как она. Хочется верить, что мы одинаково стремимся к справедливости.
Больше по теме: Актер сериала «Слід» Александр Боднар призывает становиться донорами крови
Как складываются отношения с актерами, которые появятся в новых сериях сериала? Вы нашли общий язык?
С самого начала мы со всеми актерами нашли общий язык. Это очень важно, ведь нам приходится проводить очень много времени на площадке, и какие-то неурядицы между актерами могли бы помешать работе. Олега Венгера я знала и до его участия в сериале, поэтому мы практически сразу сдружились. А Владислав Фуковский с самого начала мне показался маленьким смешным ежиком. Но мы раззнакомились и сейчас постоянно подшучиваем друг над другом.
Вы переболели коронавирусом. Как перенесли заболевание?
Достаточно легко. У меня не было какой-то симптоматики. Единственное, я на протяжении месяца иногда чувствовала сильную слабость. А так все прошло достаточно легко. Слава Богу.
Ваш отец — народный артист Украины. Дает ли он вам советы по поводу актерской игры?
Нет. Он играл роль отца Ольги Косач в первых сериях сериала. Но он очень долго отказывался от этой роли, так как боялся мне навредить каким-то образом. Помню, что нам пришлось его очень долго уговаривать. К счастью, он согласился. Наша сцена получилась очень теплой и душевной.
А вы волновались, когда играли с ним в паре?
Нет. Я, скорее, волновалась за него.
Больше по теме: Антонина Хижняк рассказала о съемках новых серий сериала «Слід»
Ваше первое образование — актриса. Почему вы решили продолжить учебу? Ведь вы закончили европейскую школу журналистики, а потом еще и кандидатскую защитили по искусствоведению и получили звание доцента…
Все получилось как-то само собой. Когда ты чувствуешь, что у тебя есть пробел в знаниях, его нужно восполнить. Я работала в театре русской драмы им. Леси Украинки и параллельно начала работать помощником режиссера на Новом канале. Но это более механическая работа, а мне хотелось чего-то более творческого. И на Новом канале давали такую возможность. Помню, как поехала с камерой снимать свой первый сюжет. Конечно, он был ужасный! И я поняла, что нужно смотреть на то, как работают другие журналисты. И со временем один из моих сюжетов пустили в эфир. Я очень хотела стать ведущей, поэтому начала обзванивать все каналы в надежде, что меня пригласят на пробы. И мне повезло. Помню, что очень волновалась, но все прошло идеально. Меня утвердили на роль ведущей утреннего выпуска новостей.
На протяжении 4 лет вы жили в Кении. Расскажите подробнее об этом времени.
Кения — невероятно красивая страна, о которой у нас мало знают. Там совершенно другая природа. Индийский океан с теплой, как парное молоко, водой. Невероятное количество животных. Кения — первая страна в мире по количеству птиц. Там очень много цветов. Даже воздух кажется сладковатым. У нас возле дома, в котором мы жили, была маленькая кормушка, в которую мы наливали сладкую водичку, чтобы ее могли попить колибри. Потрясающие птички.
Вы актриса, телеведущая, преподаватель, у вас были авторские проекты на ТВ. Как вам удается все это совмещать?
Очень устаю, правда. Но меня поддерживает моя семья. Муж всячески помогает. Например, часто, если я задерживаюсь на работе, готовит ужин.
Ваш муж — дипломат. Расскажите, пожалуйста, каково это ― быть женой дипломата? Есть ли какие-то нюансы?
Один из минусов этой профессии — постоянные командировки. Это не самый удобный вариант для семьи. Помню, у нас был момент, когда Сережа в 2:30 приехал из командировки и я уже спала. А в 5:30 мне нужно было уезжать на съемки. И Сережа специально проснулся, чтобы просто спросить, как у меня дела. Просто обнять. Вечером он должен был опять уезжать в командировку. Конечно, это очень сложно.
Есть еще и другие особенности организационного характера. Пребывая в другой стране, я, как жена дипломата, должна знать нюансы общения с представителями разных стран. Например, я как-то по незнанию подала руку кувейтскому дипломату, чтобы поздороваться. Женщине этого делать нельзя.
Вы воспитываете 8-летнего сына. Какая вы мама? Есть ли у вас правила воспитания?
Я — эмоциональная мама. Из-за того, что очень много работаю и поздно прихожу домой, мне хочется дать сыну как можно больше тепла за то короткое время, которое могу выкроить для него. Но я могу лишить его планшета, а потом завалить подарками.
Я очень хочу, чтобы он был подготовлен к будущему, чтобы не боялся конкуренции. Хочу дать ему только лучшее, максимально подготовить к жизни. Хочу, чтобы он был как можно больше развит разносторонне.
Что касается воспитания, то нет каких-то специальных правил. Я против физического наказания. К тому же Дима — робкий ребенок, он даже крик плохо переносит. Бывает кричу, а потом зацеловываю его. Я стараюсь быть с ним честной.