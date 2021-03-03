Татьяна Кравченко: Съемки новых серий сериала были очень эмоциональны

До выхода премьерных серий детективного сериала «Слід» осталось меньше недели. Уже 8 марта в 13:10 зрители телеканала СТБ смогут следить за новыми расследованиями резонансных преступлений, которыми займутся сотрудники ОСА. Исполнительница главной роли — Ольги Косач — Татьяна Кравченко эксклюзивно для STB.UA рассказала о съемках новых серий сериала, а также о том, каково это ― быть женой дипломата. Подробности читайте в материале.

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Татьяна, расскажите детальнее о съемках новых серий сериала.

Съемки начались очень эмоционально. Я не думала, что мы настолько соскучимся друг по другу. Наверное, несколько дней мы просто рассказывали, кто как провел свободное время.

Как готовились к роли Ольги Косач?

Сначала я немного волновалась, но сознательно не смотрела, как исполняют эту роль мои коллеги в иностранных экранизациях проекта. Единственное, я посмотрела маленький кусочек, чтобы просто понимать формат сериала. Я не хотела перенимать манеру игры и подачу других актрис на себя. Мне хотелось принести в образ Ольги Косач что-то свое.

В эфире телеканала СТБ вышло уже 72 премьерные серии. Вы смотрите сериал? Вам нравится то, что вы видите?

Да, иногда смотрю. Но я очень субъективно себя оцениваю. Ведь знаю, как это все снималось.

Что общего у Татьяны Кравченко и Ольги Косач?

Наверное, мы одинаково реагируем на преступления по отношению к детям. Я в контексте того, что у меня есть сын, а она в контексте того, что у нее нет детей, но очень хочется. Еще я не настолько жесткий человек, как она. Хочется верить, что мы одинаково стремимся к справедливости.

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Как складываются отношения с актерами, которые появятся в новых сериях сериала? Вы нашли общий язык?

С самого начала мы со всеми актерами нашли общий язык. Это очень важно, ведь нам приходится проводить очень много времени на площадке, и какие-то неурядицы между актерами могли бы помешать работе. Олега Венгера я знала и до его участия в сериале, поэтому мы практически сразу сдружились. А Владислав Фуковский с самого начала мне показался маленьким смешным ежиком. Но мы раззнакомились и сейчас постоянно подшучиваем друг над другом.

Вы переболели коронавирусом. Как перенесли заболевание?

Достаточно легко. У меня не было какой-то симптоматики. Единственное, я на протяжении месяца иногда чувствовала сильную слабость. А так все прошло достаточно легко. Слава Богу.

Ваш отец — народный артист Украины. Дает ли он вам советы по поводу актерской игры?

Нет. Он играл роль отца Ольги Косач в первых сериях сериала. Но он очень долго отказывался от этой роли, так как боялся мне навредить каким-то образом. Помню, что нам пришлось его очень долго уговаривать. К счастью, он согласился. Наша сцена получилась очень теплой и душевной.

А вы волновались, когда играли с ним в паре?

Нет. Я, скорее, волновалась за него.

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Ваше первое образование — актриса. Почему вы решили продолжить учебу? Ведь вы закончили европейскую школу журналистики, а потом еще и кандидатскую защитили по искусствоведению и получили звание доцента…

Все получилось как-то само собой. Когда ты чувствуешь, что у тебя есть пробел в знаниях, его нужно восполнить. Я работала в театре русской драмы им. Леси Украинки и параллельно начала работать помощником режиссера на Новом канале. Но это более механическая работа, а мне хотелось чего-то более творческого. И на Новом канале давали такую возможность. Помню, как поехала с камерой снимать свой первый сюжет. Конечно, он был ужасный! И я поняла, что нужно смотреть на то, как работают другие журналисты. И со временем один из моих сюжетов пустили в эфир. Я очень хотела стать ведущей, поэтому начала обзванивать все каналы в надежде, что меня пригласят на пробы. И мне повезло. Помню, что очень волновалась, но все прошло идеально. Меня утвердили на роль ведущей утреннего выпуска новостей.

На протяжении 4 лет вы жили в Кении. Расскажите подробнее об этом времени.

Кения — невероятно красивая страна, о которой у нас мало знают. Там совершенно другая природа. Индийский океан с теплой, как парное молоко, водой. Невероятное количество животных. Кения — первая страна в мире по количеству птиц. Там очень много цветов. Даже воздух кажется сладковатым. У нас возле дома, в котором мы жили, была маленькая кормушка, в которую мы наливали сладкую водичку, чтобы ее могли попить колибри. Потрясающие птички.

Вы актриса, телеведущая, преподаватель, у вас были авторские проекты на ТВ. Как вам удается все это совмещать?

Очень устаю, правда. Но меня поддерживает моя семья. Муж всячески помогает. Например, часто, если я задерживаюсь на работе, готовит ужин.

Ваш муж — дипломат. Расскажите, пожалуйста, каково это ― быть женой дипломата? Есть ли какие-то нюансы?

Один из минусов этой профессии — постоянные командировки. Это не самый удобный вариант для семьи. Помню, у нас был момент, когда Сережа в 2:30 приехал из командировки и я уже спала. А в 5:30 мне нужно было уезжать на съемки. И Сережа специально проснулся, чтобы просто спросить, как у меня дела. Просто обнять. Вечером он должен был опять уезжать в командировку. Конечно, это очень сложно.

Есть еще и другие особенности организационного характера. Пребывая в другой стране, я, как жена дипломата, должна знать нюансы общения с представителями разных стран. Например, я как-то по незнанию подала руку кувейтскому дипломату, чтобы поздороваться. Женщине этого делать нельзя.

Вы воспитываете 8-летнего сына. Какая вы мама? Есть ли у вас правила воспитания?

Я — эмоциональная мама. Из-за того, что очень много работаю и поздно прихожу домой, мне хочется дать сыну как можно больше тепла за то короткое время, которое могу выкроить для него. Но я могу лишить его планшета, а потом завалить подарками.

Я очень хочу, чтобы он был подготовлен к будущему, чтобы не боялся конкуренции. Хочу дать ему только лучшее, максимально подготовить к жизни. Хочу, чтобы он был как можно больше развит разносторонне.

Что касается воспитания, то нет каких-то специальных правил. Я против физического наказания. К тому же Дима — робкий ребенок, он даже крик плохо переносит. Бывает кричу, а потом зацеловываю его. Я стараюсь быть с ним честной.

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