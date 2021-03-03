До виходу прем’єрних серій детективного серіалу «Слід» залишилося менше тижня. Уже 8 березня о 13:10 глядачі телеканалу СТБ зможуть стежити за новими розслідуваннями найрезонансніших злочинів, які вестимуть співробітники ОСА. Виконавиця головної ролі — Ольги Косач — Тетяна Кравченко ексклюзивно для STB.UA розповіла про зйомки нових серій серіалу, а також про те, як це ― бути дружиною дипломата. Подробиці читайте в матеріалі.

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Тетяно, розкажіть детальніше про зйомки нових серій серіалу.

Зйомки почалися дуже емоційно. Я не думала, що ми будемо сумувати одне за одним. Напевно, кілька днів ми просто розповідали, хто як провів вільний час.

Як готувалися до ролі Ольги Косач?

Спочатку я трохи хвилювалася, але свідомо не дивилася, як виконують цю роль мої колеги в іноземних екранізаціях проєкту. Єдине, я подивилася маленький шматочок, щоб просто розуміти формат серіалу. Я не хотіла переймати манеру гри і подачу інших актрис на себе. Мені хотілося внести в образ Ольги Косач щось своє.

В ефірі телеканалу СТБ вийшло вже 72 прем’єрні серії. Ви дивитеся серіал? Вам подобається те, що ви бачите?

Так, іноді дивлюся. Але я дуже суб’єктивно себе оцінюю. Адже знаю, як це все знімалося.

Що спільного в Тетяни Кравченко і Ольги Косач?

Напевно, ми однаково реагуємо на злочини щодо дітей. Я в контексті того, що в мене є син, а вона в контексті того, що в неї немає дітей, але дуже хочеться. Ще я не настільки жорстка людина, як вона. Хочеться вірити, що ми однаково прагнемо справедливості.

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Як складаються стосунки з акторами, які з’являться в нових серіях серіалу? Ви знайшли спільну мову?

Від самого початку ми з усіма акторами знайшли спільну мову. Це дуже важливо, адже нам доводиться проводити дуже багато часу на майданчику, і якісь негаразди між акторами могли б зашкодити роботі. Олега Венгера я знала і до його участі в серіалі, тому ми практично відразу здружилися. А Владислав Фуковський спочатку мені здався маленьким смішним їжачком. Але ми роззнайомились і зараз постійно жартуємо.

Ви перехворіли на коронавірус. Як перенесли захворювання?

Досить легко. У мене не було якоїсь симптоматики. Єдине, я протягом місяця іноді відчувала сильну слабкість. А так усе пройшло досить легко. Слава Богу.

Ваш батько — народний артист України. Чи дає він вам поради щодо акторської гри?

Ні. Він грав роль батька Ольги Косач у перших серіях серіалу. Але він дуже довго відмовлявся від цієї ролі, оскільки боявся мені нашкодити якимось чином. Пам’ятаю, що нам довелося його дуже довго вмовляти. На щастя, він погодився. Наша сцена вийшла дуже теплою і душевною.

А ви хвилювалися, коли грали з ним у парі?

Ні. Я, скоріше, хвилювалася за нього.

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Ваша перша освіта — актриса. Чому ви вирішили продовжити навчання? Адже ви закінчили європейську школу журналістики, а потім ще й кандидатську захистили з мистецтвознавства і отримали звання доцента….

Усе вийшло якось само собою. Коли ти відчуваєш, що в тебе є прогалина в знаннях, її потрібно заповнити. Я працювала в театрі російської драми ім. Лесі Українки й паралельно почала працювати помічницею режисера на Новому каналі. Але це більш механічна робота, а мені хотілося чогось більш творчого. І на Новому каналі давали таку можливість. Пам’ятаю, як поїхала з камерою знімати свій перший сюжет. Звичайно, він був жахливий! І я зрозуміла, що потрібно дивитися на те, як працюють інші журналісти. І з часом один із моїх сюжетів пустили в ефір. Я дуже хотіла стати ведучою, тому почала обдзвонювати всі канали в надії, що мене запросять на проби. І мені пощастило. Пам’ятаю, що дуже хвилювалася, але все пройшло ідеально. Мене затвердили на роль ведучої ранкового випуску новин.

Протягом 4 років ви жили в Кенії. Розкажіть докладніше про цей час.

Кенія — неймовірно красива країна, про яку в нас мало знають. Там зовсім інша природа. Індійський океан з теплою, як парне молоко, водою. Неймовірна кількість тварин. Кенія — перша країна у світі за кількістю птахів. Там дуже багато квітів. Навіть повітря здається солодкуватим. У нас біля будинку, у якому ми жили, була маленька годівниця, у яку ми наливали солодку водичку, щоб її могли попити колібрі. Надзвичайні пташки.

Ви актриса, телеведуча, викладачка, у вас були авторські проєкти на ТБ. Як вам вдається все це поєднувати?

Дуже втомлююся, правда. Але мене підтримує моя сім’я. Чоловік усіляко допомагає. Наприклад, часто, якщо я затримуюся на роботі, готує вечерю.

Ваш чоловік — дипломат. Розкажіть, будь ласка, як це ― бути дружиною дипломата? Чи є якісь нюанси?

Один із мінусів цієї професії — постійні відрядження. Це не найзручніший варіант для сім’ї. Пам’ятаю, у нас був момент, коли Сергій о 2:30 приїхав з відрядження і я вже спала. А о 5:30 мені потрібно було їхати на зйомки. І Сергій спеціально прокинувся, щоб просто запитати, як у мене справи. Просто обійняти. Увечері він повинен був знову їхати у відрядження. Звичайно, це дуже складно.

Є ще й інші особливості організаційного характеру. Перебуваючи в іншій країні, я, як дружина дипломата, повинна знати нюанси спілкування з представниками різних країн. Наприклад, я якось через незнання подала руку кувейтському дипломату, щоб привітатися. Жінці цього робити не можна.

Ви виховуєте 8-річного сина. Яка ви мама? Чи є у вас правила виховання?

Я — емоційна мама. Через те, що дуже багато працюю і пізно приходжу додому, мені хочеться дати синові якомога більше тепла за той короткий час, який можу викроїти для нього. Але я можу позбавити його планшета, а потім завалити подарунками.

Я дуже хочу, щоб він був підготовлений до майбутнього, щоб не боявся конкуренції. Хочу дати йому тільки найкраще, максимально підготувати до життя. Хочу, щоб він був якомога більше розвинений різнобічно.

Що стосується виховання, то немає якихось спеціальних правил. Я проти фізичного покарання. До того ж Діма — ніжна дитина, він навіть крик погано переносить. Буває кричу, а потім заціловую його. Я намагаюся бути з ним чесною.

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