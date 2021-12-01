Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 13 серия от 01.12.2021 на сайте СТБ! Нина не знает, что делать с тем, что Сергей и вся семья узнали о ее криминальном прошлом. Она понимает, что в дом Ветровых ей больше нет дороги, поэтому просит Ларису вернуться на свое место и узнать, что дети думают о ней.

В 13 серии Родная мачеха Анна продолжает искать компромат на Нину. Она приходит к следователю и просит тщательно проверить дело Нины Фроловой. Девушке кажется странным то, что Нина ехала в том же автобусе, что и Мария, а теперь живет с новым лицом. Заинтересуется ли следователь этим делом? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн сериал СТБ Родная мачеха серия 13.

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