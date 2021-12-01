Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 13 серія від 01.12.2021 на сайті СТБ! Ніна не знає, що робити з тим, що Сергій і вся сім’я дізналися про її кримінальне минуле. Вона розуміє, що в дім Вєтрових їй більше немає дороги, тому просить Ларису повернутися на своє місце і дізнатися, що діти думають про неї.

У 13 серії Рідна мачуха Анна продовжує шукати компромат на Ніну. Вона приходить до слідчого і просить ретельно перевірити справу Ніни Фролової. Дівчині здається дивним, що Ніна їхала в тому самому автобусі, що й Марія, а тепер живе з новим обличчям. Чи зацікавиться слідчий цією справою? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 13.

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Дивитися онлайн серіал Рідна мачуха – 14 серія від 01.12.2021