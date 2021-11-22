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Video: Родная мачеха: 1 серия смотреть онлайн – 22.11.2021

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Родная мачеха | 22.11.2021 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 1 серия от 22.11.2021 на сайте телеканала СТБ! Мария Андреевна – успешная бизнесвумен, которая удачно сочетает работу и семью. Счастью главной героини можно позавидовать: муж – олигарх, дом – полная чаша. Вот только свекровь ее ненавидит и голова на все, чтобы выжить невестку из дома.

В сериале Родная мачеха серия 1 жизнь Марии превращается в настоящий ад. Ее обвиняют в заказном убийства собственного мужчины и арестовывают. Все отворачиваются от Марии, только отец верит в то, что дочь подставили, и готов бороться за ее свободу. Но на этом испытания только начинаются. Хотите узнать, какие сюрпризы судьба подготовила Марии? Смотрите онлайн СТБ Родная мачеха 1 серия.

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Смотреть онлайн сериал Родная мачеха – 2 серия от 22.11.2021

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