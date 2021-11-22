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Video: Рідна мачуха: 1 серія дивитися онлайн – 22.11.2021

Дивитись онлайн серіал Рідна мачуха - 1 серія. Багатосерійний фільм Рідна мачуха серія 1 вже на сайті
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Рідна мачуха | 22.11.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 1 серія від 22.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Марія Андріївна – успішна бізнесвумен, яка вдало поєднує роботу та сім’ю. Щастю головної героїні можна позаздрити: чоловік – олігарх, дім – повна чаша. От тільки свекруха її ненавидить і голова на все, щоб вижити невістку з будинку.

У серіалі Рідна мачуха серія 1 життя Марії перетворюється на справжнє пекло. Її звинувачують у замовленні вбивства власного чоловіка і арештовують. Усі відвертаються від Марії, лише батько вірить у те, що доньку підставили, і готовий боротися за її свободу. Проте на цьому випробування лише починаються. Хочете дізнатися, які сюрпризи доля підготувала для Марії? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха 1 серія.

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Дивитися онлайн серіал Рідна мачуха – 2 серія від 22.11.2021

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