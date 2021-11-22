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Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 2 серія від 22.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Марія не хоче сідати за злочин, якого не скоювала, тому вирішує втекти в сусіднє місто, щоб спробувати розібратися, хто її підставив. Проте автобус, у якому вона їхала, потрапляє в серйозну аварію. Чи вижила Марія? Дивіться у 2 серії Рідна мачуха.
Сергій більше не сумнівається, що його вбивство замовила саме дружина. Адже навіщо тоді вона втекла? Також чоловік впевнений, що до цього причетний Віктор, який хотів відбити в нього Марію. Чи так це насправді? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 2 серія.
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