Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 2 серия от 22.11.2021 на сайте телеканала СТБ! Мария не хочет садиться за преступление, которое не совершала, поэтому решает бежать в соседний город, чтобы попытаться выяснить, кто ее подставил. Но автобус, в котором она ехала, попадает в серьезную аварию. Выжила ли Мария? Смотрите во 2 серии Родная мачеха.

Сергей больше не сомневается, что его убийство заказала именно жена. Зачем же тогда она сбежала? Также мужчина уверен, что к этому причастен Виктор, который хотел отбить у него Марию. Так ли это на самом деле? Не упустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Родная мачеха 2 серия.

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