Будут ли Кира и Игорь вместе? На что пойдет Ольга, чтобы вернуть в семью наследство Дмитрия? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 9 серия от 25.10.2021 на СТБ!

Олег Николаевич узнал, что Бондарь переспал с Вишневской. Теперь начальника не может покинуть мысль о возможном спланированном убийстве Дмитрия. Мол, Кира и Игорь могли давно крутить роман, и смерть Вишневского им была бы на руку. Однако найдет ли Олег Николаевич доказательства? По его приказу Игорь пройдет проверку на полиграфе.

Бондарь в 9 серии мелодрамы Любовь без тормозов 2021 решил провести тест на отцовство. Мысли о Ване и Дмитрии не дают ему покоя, а ДНК-тест – единственное правильное решение. Какие результаты получит Игорь?

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Смотреть онлайн сериал Любовь без тормозов – 10 серия от 25.10.2021