Чи будуть Кіра й Ігор разом? На що піде Ольга, аби повернути в сім’ю спадок Дмитра? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 9 серія від 25.10.2021 на СТБ!

Олег Миколайович дізнався, що Бондар переспав із Вишневською. Тепер начальника не може покинути думка про можливе сплановане вбивство Дмитра. Мовляв, Кіра й Ігор могли давно крутити роман, і смерть Вишневського їм була б на руку. Проте чи знайде Олег Миколайович докази? За його наказом Ігор пройде перевірку на поліграфі.

Бондар у 9 серії мелодрами Некероване кохання 2021 вирішив провести тест на батьківство. Думки про Ваню та Дмитра не дають йому спокою, а ДНК-тест – єдине правильне рішення. Які результати отримає Ігор?

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