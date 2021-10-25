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Video: Некероване кохання: 9 серія дивитися онлайн – 25.10.2021

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Чи будуть Кіра й Ігор разом? На що піде Ольга, аби повернути в сім’ю спадок Дмитра? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 9 серія від 25.10.2021 на СТБ!

Олег Миколайович дізнався, що Бондар переспав із Вишневською. Тепер начальника не може покинути думка про можливе сплановане вбивство Дмитра. Мовляв, Кіра й Ігор могли давно крутити роман, і смерть Вишневського їм була б на руку. Проте чи знайде Олег Миколайович докази? За його наказом Ігор пройде перевірку на поліграфі.

Бондар у 9 серії мелодрами Некероване кохання 2021 вирішив провести тест на батьківство. Думки про Ваню та Дмитра не дають йому спокою, а ДНК-тест – єдине правильне рішення. Які результати отримає Ігор?

Не пропустіть більше – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 9 серія від 25.10.2021.

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