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Video: Любовь без тормозов: 10 серия смотреть онлайн – 25.10.2021

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Ольга в сериале Любовь без тормозов 10 серия от 25.10.2021 начала активно разрабатывать план лишения Игоря родительских прав. Первый шаг: доказать, что Дмитрий – биологический отец Ивана. Для этого героиня проникла в дом Вишневского и квартиру Бондаря за материалами для экспертизы. Не раскроют ли ее план? Узнайте прямо сейчас.

Андрей в 10 серии мелодрамы Любовь без тормозов все больше не доверяет Игорю. Мало того, что он спит с подозреваемой, так еще и решился скрыть от следствия телефон Вишневского. Более того, стало известно: в день аварии Дмитрий звонил Игорю. Учитывая факты, Бондарь становится главным подозреваемым по делу Риты и Димы.

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