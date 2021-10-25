Ольга в серіалі Некероване кохання 10 серія від 25.10.2021 почала активно розробляти план позбавлення Ігоря батьківських прав. Перший крок: довести, що Дмитро – біологічний батько Івана. Для цього героїня проникла в будинок Вишневського та квартиру Бондаря за матеріалами для експертизи. Чи не викриють її план? Дізнайтеся просто зараз.

Андрій у 10 серії мелодрами Некероване кохання все більше не довіряє Ігорю. Мало того, що він спить із підозрюваною, так ще й наважився приховати від слідства телефон Вишневського. Ба більше, стало відомо: у день аварії Дмитро телефонував Ігорю. З огляду на факти, Бондар стає головним підозрюваним у справі Рити та Діми.

Не пропустіть подробиці розслідування – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 10 серія від 25.10.2021 на СТБ.

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