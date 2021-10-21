В сериале Любовь без тормозов 7 серия от 21.10.2021 все вокруг обвиняют Киру в смерти Дмитрия. Пока женщину держат под стражей, Ника решила провести свое собственное расследование. Девушка встретилась с Денисом, который в ту ночь был в больнице и мог видеть, что произошло. Однако парень в 7 серии мелодрамы Любовь без тормозов не развеял сомнения Ники…

Игорь не может найти себе места. Мало того, что недавно он потерял Риту, так еще и ситуация с Кирой не дает ему покоя. Что-то ему подсказывает, что женщина не виновата в смерти Дмитрия. Но железные аргументы Андрея не дают ему возможности противоречить. Удастся ли капитану узнать, что произошло на самом деле?

Смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 7 серия от 21.10.2021 – узнайте, удастся ли Кире доказать свою непричастность к смерти Дмитрия.

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь без тормозов

Смотреть онлайн сериал Любовь без тормозов – 8 серия от 21.10.2021